Cine este Radu Oprea, ministrul propus pentru Mediul de Afaceri

CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009).

In trecut, el a fost si prefect de Prahova. Este la al doilea mandat de senator.

CINE ESTE RADU OPREA. El detine trei imobile in Ploiesti si a declarat bijuterii in valoare de 40.000 de euro. Are doua credite (300.000 de lei si 249.000 de euro). Are actiuni la 8 companii.

Radu Oprea a fost trimis in judecata in 2016 de Parchetul General pentru evaziune fiscala si spalare de bani. O firma pe care o controleaza a fost abonata in trecut la contracte cu statul.

CINE ESTE RADU OPREA. În luna ianuarie 2016, senatorul Radu Oprea a fost trimis în judecată alături de partenerul său de afaceri, Mihail Ștefănescu (“Treflă”), de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un dosar în care erau vizate două societăți controlate de senator: SC ICIM SA și SC URBAN ELECTRIC SRL, transmite Ziarul Incomod din Prahova.

CINE ESTE RADU OPREA. Potrivit site-ului romaniacurata.ro, Urban Electric a executat pentru Primăria Brazi modernizarea şi extinderea la Şcoala cu clasele I-VIII din Brazii de Sus, dar şi sistemele de alimentare cu apă, canalizare, epurare pentru Primăria Brăneşti, contract de 16,4 milioane de lei.

A mai prestat şi lucrări de retehnologizare la staţia de epurare din Medgidia, în valoare de 26 de milioane de lei, în asociere cu ALPINE BAU GmbH Austria.