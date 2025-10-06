Nicușor Dan renunță la 6 consilieri prezidențiali. De la Cotroceni pleacă și Cristian Diaconescu

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, mai multe decrete prin care sunt eliberați din funcție consilieri prezidențiali și de stat, la cererea acestora. Decizia vine la scurt timp după ce șeful statului i-a nominalizat pe noii consilieri care îl vor sprijini în mandatul prezidențial.
Printre persoanele eliberate din funcție se numără Cristian Diaconescu, Luminița-Teodora Odobescu, Mariana Costea, Cătălina Galer, Lenuța Cobuz și Gabriel-Cristian Pișcociu. Toate eliberările vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2025.
De asemenea, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă, la data de 8 octombrie 2025, a generalului de flotilă aeriană Ovidiu Bălan din Ministerul Apărării Naționale.
„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, următoarele decrete:
- Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională a domnului Cristian Diaconescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
- Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Luminița-Teodora Odobescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
- Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Mariana Costea, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
- Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Cătălina Galer, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
- Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Lenuța Cobuz, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
- Decret pentru eliberarea din funcția de stat a domnului consilier Gabriel-Cristian Pișcociu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
- Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de flotilă aeriană - cu o stea Bălan Ovidiu din Ministerul Apărării Naționale, la data de 8 octombrie 2025”, se arată într-un comunicat transmis, luni, de Administrația Prezidențială.
Cine sunt noii consilieri numiți la Cotroceni:
- Marius Lazurca – consilier prezidențial pentru politică externă (din 6 octombrie)
- Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene (din 1 noiembrie)
- Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă (din 6 octombrie)
- Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni (din 6 octombrie)
- Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni (din 6 octombrie)
- Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale (din 1 noiembrie)
- Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice (din 6 octombrie)
- Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie (din 6 octombrie)
- Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism (din 6 octombrie)
- Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică (din 6 octombrie)
- Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu (din 6 octombrie)
- Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă (din 1 noiembrie)
- Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice (din 1 noiembrie)
- Andreea Miu – consilier prezidențial; va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale (din 1 noiembrie)
- Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General (din 6 octombrie)
- Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor (din 1 noiembrie).