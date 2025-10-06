Nicușor Dan renunță la 6 consilieri prezidențiali. De la Cotroceni pleacă și Cristian Diaconescu

2 minute de citit Publicat la 16:06 06 Oct 2025 Modificat la 16:12 06 Oct 2025

Decizia vine la scurt timp după ce șeful statului i-a nominalizat pe noii consilieri care îl vor sprijini în mandatul prezidențial / Foto: Nicuşor Dan / Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, mai multe decrete prin care sunt eliberați din funcție consilieri prezidențiali și de stat, la cererea acestora. Decizia vine la scurt timp după ce șeful statului i-a nominalizat pe noii consilieri care îl vor sprijini în mandatul prezidențial.

Printre persoanele eliberate din funcție se numără Cristian Diaconescu, Luminița-Teodora Odobescu, Mariana Costea, Cătălina Galer, Lenuța Cobuz și Gabriel-Cristian Pișcociu. Toate eliberările vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2025.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă, la data de 8 octombrie 2025, a generalului de flotilă aeriană Ovidiu Bălan din Ministerul Apărării Naționale.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, următoarele decrete:

Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională a domnului Cristian Diaconescu , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Luminița-Teodora Odobescu , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Mariana Costea , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Cătălina Galer , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Lenuța Cobuz , la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret pentru eliberarea din funcția de stat a domnului consilier Gabriel-Cristian Pișcociu , începând cu data de 1 noiembrie 2025;

, începând cu data de 1 noiembrie 2025; Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de flotilă aeriană - cu o stea Bălan Ovidiu din Ministerul Apărării Naționale, la data de 8 octombrie 2025”, se arată într-un comunicat transmis, luni, de Administrația Prezidențială.

Cine sunt noii consilieri numiți la Cotroceni: