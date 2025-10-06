Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan renunță la 6 consilieri prezidențiali. De la Cotroceni pleacă și Cristian Diaconescu

Nicușor Dan renunță la 6 consilieri prezidențiali. De la Cotroceni pleacă și Cristian Diaconescu

Roxana Mihăiescu
2 minute de citit Publicat la 16:06 06 Oct 2025 Modificat la 16:12 06 Oct 2025
nicusor dan presedintele romaniei
Decizia vine la scurt timp după ce șeful statului i-a nominalizat pe noii consilieri care îl vor sprijini în mandatul prezidențial / Foto: Nicuşor Dan / Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, mai multe decrete prin care sunt eliberați din funcție consilieri prezidențiali și de stat, la cererea acestora. Decizia vine la scurt timp după ce șeful statului i-a nominalizat pe noii consilieri care îl vor sprijini în mandatul prezidențial.

Printre persoanele eliberate din funcție se numără Cristian Diaconescu, Luminița-Teodora Odobescu, Mariana Costea, Cătălina Galer, Lenuța Cobuz și Gabriel-Cristian Pișcociu. Toate eliberările vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2025.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă, la data de 8 octombrie 2025, a generalului de flotilă aeriană Ovidiu Bălan din Ministerul Apărării Naționale.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 6 octombrie 2025, următoarele decrete:

  • Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial pentru apărare şi siguranță națională a domnului Cristian Diaconescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
  • Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Luminița-Teodora Odobescu, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
  • Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a doamnei Mariana Costea, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
  • Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Cătălina Galer, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
  • Decret pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a doamnei Lenuța Cobuz, la cerere, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
  • Decret pentru eliberarea din funcția de stat a domnului consilier Gabriel-Cristian Pișcociu, începând cu data de 1 noiembrie 2025;
  • Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de flotilă aeriană - cu o stea Bălan Ovidiu din Ministerul Apărării Naționale, la data de 8 octombrie 2025”, se arată într-un comunicat transmis, luni, de Administrația Prezidențială.

Cine sunt noii consilieri numiți la Cotroceni:

  • Marius Lazurca – consilier prezidențial pentru politică externă (din 6 octombrie)
  • Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene (din 1 noiembrie)
  • Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă (din 6 octombrie)
  • Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni (din 6 octombrie)
  • Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni (din 6 octombrie)
  • Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale (din 1 noiembrie)
  • Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice (din 6 octombrie)
  • Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie (din 6 octombrie)
  • Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism (din 6 octombrie)
  • Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică (din 6 octombrie)
  • Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu (din 6 octombrie)
  • Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă (din 1 noiembrie)
  • Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice (din 1 noiembrie)
  • Andreea Miu – consilier prezidențial; va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale (din 1 noiembrie)
  • Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General (din 6 octombrie)
  • Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor (din 1 noiembrie).

×
Etichete: consilier prezidential Nicușor Dan presedintele Romaniei

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close