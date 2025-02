Ciolacu a explicat „peripeția” cu salvarea pisicii din copac: Am pândit-o 3 ore. Am sunat și la pompieri. Ce să fac, să o las să moară?

„Păi trebuia să las pisica în copac, că nu știu ce se întâmplă la München?”, a întrebat Ciolacu. Foto: Captură video YouTube/ Stakeborg by Vlad Mercori

Marcel Ciolacu a povestit joi seară, în cadrul unui podcast, cum a salvat o pisică din copac în ziua în care avea loc Conferința de Securitate de la München. Premierul a afirmat că a sunat inclusiv la pompieri, după ce animalul a stat trei ore în copac.

„Trei ore am stat și am pândit pisica aia. Am stat, am mai sunat și la pompieri. Aduceți-mi o scară. Nu, că se poate cu mașina. Dacă vreți eveniment național, mai veniți și cu mașina de pompieri să dau pisica jos de pe gard și din copac”, a povestit Ciolacu.

Premierul a răspuns apoi ironic acuzațiilor potrivit cărora, în timp ce el salva o pisică din copac, la München avea loc Conferința de Securitate: „Păi trebuia să las pisica în copac, că nu știu ce se întâmplă la München?”.

„Am găsit eu la mine în curte, se zugrăvise acolo un perete, și am găsit. Cu adevărat, am tăiat... Ca ea ca să nu fie un pericol, are o bandă care o limitează. Am tăiat banda aia, că m-am urcat pe la vreo 8 metri. A ținut un prieten scara și am urcat după pisică. Dar pentru ce TikTok? Acolo eu trebuie să fac numai declarații politice? Stai, domnule, a urcat după pisică, în timp ce la München era o nenorocire. Păi trebuia să las pisica în copac, să moară în copac și să-mi urle mie în cap, că nu știu ce se întâmplă la München?”, a mai spus Ciolacu.