Ciolacu: Nu excludem depunerea unei moţiuni până la finele anului

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seară, că nu exclude depunerea unei moţiuni de cenzură până la finele anului.

„Nu excludem depunerea unei moţiuni până la finele anului, dar nu aceasta este prioritatea PSD în acest moment. (...) Tot aud de la Guvernul PNL ba decizii în ceea ce priveşte sistemul bugetar, nu mai ai voie să cumulezi pensia cu salariul, mai mult, am văzut o declaraţie care pentru mine este un pic îngrijorătoare, faptul că urmează ca toate societăţile cu capital de stat să fie vândute. Dacă ne uităm la trendul ţărilor est-europene vedem că este cu totul altul, atât în Polonia, cât şi în Ungaria, şi, mai nou, în Bulgaria. În Ungaria se răscumpără societăţile, iar noi am decis, după numai două săptămâni de stat la guvernare, că ar fi cazul să le vindem, un lucru foarte grav. Cum să iei CEC-ul să-l vinzi? Nu şi-a permis nimeni până acum să îl ducă capul să ia CEC-ul să îl vândă. (...) Dacă vor să vândă CEC, o să depunem moţiune de cenzură”, a spus Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3.



El a adăugat că şi în cazul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe decizia ca primarii să fie aleşi în două tururi de scrutin, PSD depune moţiune de cenzură.

Citiți și:

Marcel Ciolacu, despre cumulul pensie - salariu: „Nu poţi să îndrepţi o nedreptate cu o altă nedreptate”

Marcel Ciolacu, noul lider al PSD: „A fost o greșeală candidatura Vioricăi Dăncilă la prezidențiale”