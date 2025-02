Mesajul lui Ciolacu, după discursul lui JD Vance: Toate autorităţile din România sunt angajate să organizeze alegeri libere şi corecte

Marcel Ciolacu, premierul României, a postat vineri un mesaj pe reţeaua X în care declară că "România rămâne un apărător al valorilor democratice pe care Europa le împărtășește cu SUA". Reacţia vine după declaraţiile vicepreşedintelui JD Vance din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen.

Romania remains a defender of the democratic values that Europe shares with the USA. All RO authorities are committed to organizing free & fair elections by empowering citizens and guaranteeing the freedom to vote.