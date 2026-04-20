Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister

Marcel Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu ar locui, alături de partenera Sorina Docuz, într-un penthouse de lux din zona Herăstrău, potrivit unei investigații publicate de G4Media. Locuința nu îi aparține, ci este deținută de o firmă din Buzău, controlată de o companie înregistrată în Statele Unite, al cărei acționariat nu este public.

Imobilul face parte din complexul One Herăstrău Towers și a fost cumpărat în septembrie 2025, împreună cu alte trei apartamente, pentru aproximativ 8,13 milioane de lei. Achiziția a fost făcută de Real Estate Key SRL, firmă înființată cu doar câteva zile înainte.

Potrivit G4Media, în spatele acesteia se află American Allied Capital LLC, o companie înregistrată în Wyoming, stat cunoscut pentru legislația care permite ascunderea proprietarilor reali ai firmelor.

La trei luni de la înființare, pe 16 septembrie 2025, compania americană a deschis în România filiala Real Estate Key SRL, cu sediul în Buzău, la o adresă unde funcționează, potrivit sursei citate, un magazin de articole de pescuit și unul de piese auto.

Administratorul firmei, Gheorghe Roșu, a refuzat să spună cine controlează compania-mamă din SUA.

Achiziții rapide și locuințe de lux în Capitală

La doar opt zile după înființare, firma din Buzău a cumpărat patru locuințe în complexul One Herăstrău Towers: trei apartamente și un penthouse. Conform datelor publice ale dezvoltatorului, prețurile în acest ansamblu pornesc de la aproximativ 350.000 de euro pentru apartamente și pot depăși 1,5 milioane de euro pentru penthouse-uri.

Declarațiile despre mutarea lui Marcel Ciolacu în zonă au apărut la scurt timp după tranzacție. Într-o intervenție online, Sorin Constantinescu susținea că fostul premier s-ar fi mutat într-un imobil de lux din Herăstrău, fără a fi clar dacă locuința a fost cumpărată sau închiriată.

Ce venituri a raportat firmă

Întrebat direct de G4Media dacă Marcel Ciolacu și Sorina Docuz plătesc chirie pentru penthouse, administratorul firmei a răspuns afirmativ și a precizat că există un contract declarat, fără alte detalii.

Datele financiare ale companiei ridică însă semne de întrebare. În 2025, firma a raportat venituri de doar 5.725 de lei. Dacă această sumă include și chiria pentru locuința ocupată din octombrie, ar însemna aproximativ 1.900 de lei pe lună.

Prin comparație, potrivit informațiilor publice ale dezvoltatorului, chiria pentru un astfel de penthouse poate ajunge la circa 15.000 de euro pe lună, la care se adaugă TVA.

În trecut, Ciolacu declara că nu are locuință în București, menționând că, după un partaj cu soția, a rămas cu un apartament în Buzău. În cea mai recentă declarație de avere, din 2025, apare același imobil, alături de economii și credite modeste.

Până la publicarea informațiilor, Marcel Ciolacu nu a oferit un punct de vedere, mai notează G4Media.