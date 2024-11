Ciolacu s-a supărat că Ciucă i-a făcut publică adresa unde locuiește: Un gest care-l descalifică

Ciolacu s-a supărat că Ciucă i-a făcut publică adresa unde locuiește. Foto: Hepta

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă că nu a crezut că preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, care a făcut publică adresa lui de la RA APPS, poate să facă un astfel de gest, despre care a adăugat că îl descalifică total pe liderul liberal. Ciolacu a adăugat că are o problemă cu capacitatea lui Ciucă de a conduce un stat. Liderul PSD a declarat că şi anumiţi lideri PNL au fost la el acasă, dar nu a dorit să dea vreun nume.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă după trei ani a ajuns la cuţite cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

”Eu nu am ajuns la cuţite. În primul rând nu crede nimeni aşa ceva. În al doilea rând, dacă vă referiţi la ultima postare, eu n-am crezut că un om care a ajuns la acest nivel politic poate să facă un astfel de gest, să dea locuinţa şi adresa oficială a primului ministru al României, fiind preşedintele Senatului. Deja am o problemă, capacitatea domniei sale de a conduce un stat. Mă mir cum a condus cu o astfel de abordare funcţia de prim-ministru. O spun din tot sufletul şi fără să o fac cu răutate. Chiar am fost surprins. Nu cred că vreodată... (...) E un gest care îl descalifică total. E un gest pe care nu-l face nimeni în lume. Nu am auzit într-o ţară din Europa să se facă aşa ceva”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat dacă nu vede şi puţin şantaj în solicitarea lui Nicolae Ciucă de a fi făcută publică lista vizitatorilor vilei RA APPS în care Marcel Ciolacu locuieşte.

”Cred că nu. Cred că vrea să ştie exact ce membri ai Partidului Naţional Liberal au fost pe la mine pe acasă. Au fost membri ai Partidului Naţional Liberal, cum au fost ai Partidului Social Democrat.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă a fost la el acasă, Ciolacu a răspuns: ”Nu. Dar nu au fost ca să facă o politică împotriva propriului partid. Am avut întâlniri, pentru că am ajuns acasă, este urgenţă, haide să vorbim lucruri care ţin de guvernare, nu se pot vorbi la telefon, lucruri pe care le aveam ca să ne coordonăm. L-am împuşcat pe Ceauşescu, am scăpat de comunism. Am făcut adresă şi în ceea ce priveşte investiţiile în acea locaţie din partea RA APPS-ului, în ultimii trei ani. (...) Şi am făcut adresă la SPP în cazul în care dânşii dispun de o listă de invitaţi. Unde locuiesc, nu este păzit. Nu este pază la poartă cum au fost la alţii prim-miniştri”.

Preşedintele PSD a fost întrebat dacă a solicitat să nu aibă pază la locuinţa sa. ”Da. Nu că am solicitat, am semnat că nu doresc pază”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a mai afirmat că nu a fost vizitat acasă de prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, iar liderii liberali care au fost la el ”nu au venit să facă rău lui Nicolae Ciucă sau PNL-ului”. De asemenea, Marcel Ciolacu a precizat că nici Remus Borza, consilierul lui Nicolae Ciucă, nu l-a vizitat. ”Îi spun că Borza n-a fost. Remus Borza n-a fost. Îi spun că era interesat dacă a fost o persoană obscură cum e domnul Borza”, a menţionat Ciolacu.

El a precizat şi că şefii serviciilor secrete nu au fost la el acasă. ”Nu, exclus aşa ceva. Totuşi locuinţa e ceva intim, de familie. Fiul meu a fost aseară la mine împreună cu căţelul, că nu am voie să merg în parc cu căţelul şi cu el, pentru că, pe urmă e recunoscut de lume în parcul în care se plimbă în fiecare seară cu soţia şi cu căţelul. Şi le dau dreptate aici. Le-aş aduce o presiune în plus. Măcar cu căţelul lasă-mă să-mi fac şi eu o poză, că e un labrador, multe lume are labradori”, a mai declarat preşedintele PSD.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidenţiale, a reacţionat, joi, după ce premierul Marcel Ciolacu a cerut desecretizarea de către Secretarul general al Guvernului a cheltuielilor efectuate de RAPPS la Vila din Aviatorilor numărul 86. Ciucă spune că se bucură că acesta a găsit curajul transparenţei şi cere să fie făcute publice şi lista tuturor vilelor RA-APPS şi a celor care locuiesc în aceste vile dar şi lista utilizatorilor/ vizitatorilor/ beneficiarilor vilei RA-APPS din strada Cucu Starostescu nr. 6. Ciucă mai arată că în mandatul său de preşedinte tot ce înseamnă cheltuielile RA-APPS şi beneficiarii locuinţelor de protocol va fi transparent comunicat românilor, pentru că este vorba de bani publici.

”Mă bucur că domnul Ciolacu a găsit curajul transparenţei. Îl încurajez să meargă în continuare pe acest drum, pentru că este drumul corect”, spune Ciucă pe Facebook.

Liderul PNL arată că, tot în spiritul transparenţei, mai sunt şi alte teme pe care publicul merită să le ştie.

”Lista utilizatorilor/ vizitatorilor/ beneficiarilor vilei RA-APPS din strada Cucu Starostescu nr. 6. Sunt sigur că domnul Ciolacu nu vrea să meargă cu acest secret în turul 2”, precizează Ciucă.

Guvernul a transmis, ca urmare a solicitărilor liderului PNL Nicolae Ciucă, că potrivit datelor RA-APPS, în imobilul din Str. Cucu Starostescu 6 au fost făcute investiţii constând doar în montarea unei centrale termice. În ceea ce priveşte lista utilizatorilor/ vizitatorilor/ beneficiarilor vilei, Guvernul anunţă că la nivelul SPP nu există o evidenţă a vizitatorilor/invitaţilor care au acces în reşedinţele demnitarilor aflaţi în competenţă.