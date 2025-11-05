Ciprian Ciucu, la comemorarea lui Corneliu Coposu: "Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român"

"Moștenirea lui Corneliu Coposu este clară: a făcut posibilă Convenția Domocrată, care la rândul ei, prin câștigarea alegerilor în anul 1996 ne-a deschis calea spre lumea liberă și civilizată", a spus Ciucu. Foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Preşedintele Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a participat miercuri la comemorarea lui Corneliu Coposu. Într-un mesaj postat pe Facebook, Ciucu a afirmat că "nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român".

"Corneliu Coposu nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român.

Am participat astăzi la comemorarea lui Corneliu Coposu, alături de personalitățile care l-au cunoscut și l-au înțeles mai bine, printre care doamna Ana Blandiana, domnul Nicolae Noica și domnul Ion-Andrei Gherasim.

În curând, pe 11 noiembrie, vor fi trecut 30 de ani de la moartea celui mai demn politician de după Revoluție și continuator al altui mare politician demn, care s-a stins în închisorile comuniste, Iuliu Maniu.

După 17 ani de închisoare și urmărirea permentă de către Securitate, în anii ’90 a suferit o altă nedreptate: a fost cea mai atacată și denigrată personalitate politică, chiar atunci în primii ani de libertate", a spus el.

Ciucu a subliniat că "moștenirea lui Corneliu Coposu este clară: a făcut posibilă Convenția Domocrată, care la rândul ei, prin câștigarea alegerilor în anul 1996 ne-a deschis calea spre lumea liberă și civilizată".

"Comemorarea a fost emoționantă. Timp de o oră mi-a trecut prin fața ochilor viața Seniorului, cu fotografii, interviuri și evocări ale suferinței și ale personalității sale, a avut un efect, nu știu cum să-l descriu mai bine, nu găsesc alte cuvinte, un efect de curățare morală, de regăsire interioară. Această comemorare mi-a făcut mult bine!

Ce frumoasă este amintirea conservatorismului moderat și demn! O spun ca liberal. Ce antiteză uriașă cu acest “suveranism” deșănțat, cu accente legionaroide și comunistoide de astăzi!

P.S: Și încă ceva... președintele Fundației Corneliu Coposu, domnul Ion Andrei Gherasim, a spus că “avea oroare de derbedei în politică", a mai spus el.