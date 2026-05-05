Ciprian Ciucu spune că e exclusă o reconciliere cu PSD: Avem două opțiuni

1 minut de citit Publicat la 13:37 05 Mai 2026 Modificat la 13:37 05 Mai 2026

Ciprian Ciucu spune că e exclusă o reconciliere cu PSD. FOTO: Agerpres

Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL a declarat, marți, la Antena 3 CNN, că dacă moțiunea de cenzură trece în Parlament și Guvernul cade, partidul are două variante: fie rămâne la guvernare într-un executiv minoritar, fie intră în opoziție.

„Nu sunt foarte optimist, dar mi-e greu să mă pronunț. Nu este vorba doar despre soarta Guvernului, ci despre soarta României”, a declarat Ciprian Ciucu, întrebat care ar fi rezultatul votului la moțiune.

„Această criză politică a venit de nicăieri. Nimeni nu avea nevoie de ea”, a spus Ciucu.

El a precizat că partidul a decis să rămână alături de Ilie Bolojan și că la ora 17.00 va fi organizată o ședința BPN.

Ciprian Ciucu a explicat că PNL ia în calcul două opțiuni, în cazul în care Guvernul cade.

„Avem două opțiuni: ori să rămânem într-un guvern minoritar, este foarte greu, în acest context, să mai facem o majoritate, ori să mergem în opoziție”, a spus liberalul.

Ciucu a exclus posibilitatea unei noi alianțe cu PSD. „Dacă PSD pică acest guvern, nu vom mai face altă alianță cu PSD. Este exclusă posibilitatea unei reconcilieri cu PSD. Ei au răspunderea că au adus țara aici, ei trebuie să guverneze. Nu PNL este responsabil de această criză politică”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Întrebat care ar fi varianta de premier din partea PNL, Ciucu a indicat numele lui Ilie Bolojan. „Varianta de premier de la PNL este Ilie Bolojan. Altă posibilitate nu avem, suntem asumați”, a spus acesta.