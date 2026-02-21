Ciprian Ciucu spune că i-ar dori consilieri la Primăria Capitalei pe Traian Băsescu sau Nicuşor Dan

Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat sâmbătă, la Digi24, că i-ar dori consilieri pe Traian Băsescu sau pe Nicuşor Dan, ambii foşti edili ai Bucureştiului, care au devenit, ulterior, preşedinţi ai României.

Într-o emisiune de la Digi 24, Ciprian Ciucu a fost întrebat ce fost primar ar alege pentru a-i fi consilier dintre foştii edili ai Capitalei. Ciucu a răspuns: Traian Băsescu. Pentru că a fost pus să aleagă dintre Sorin Oprescu, Gabriela Firea şi Nicuşor Dan, Ciprina Ciucu a afirmat: "Dintre cei trei, evident, pe Nicuşor Dan".

Edilul general a vorbit în emisiune şi despre aprobarea bugetului legat de transpunerea în lege a referendumului privind Bucureştiul.

"Coaliţia nu a avut discuţii în profunzime pe bugetul Bucureştiului până acum. Aceste discuţii le-am dus eu, parţial, într-o serie de întâlniri cu Daniel Băluţă, tête-à-tête, ca să ne calibrăm. (...). Am avut o singură rundă de discuţii împreună cu Băluţă şi cu Nicuşor Dan. Nu ne-am aliniat foarte mult, pentru că eu ştiu care sunt nevoile reale ale Bucureştiului şi ca să pot să fac nişte reforme trebuie să nu intrăm în incapacitate plată acum, adică luna viitoare, şi urmează să am un rând de discuţii cu Ministrul de Finanţe, cu premierul Ilie Bolojan şi urmează să venim toţi la masă.

Mă bazez sincer pe sprijinul domnului Nicuşor Dan. Eu pot să fac lucrurile, să le pun la punct, aşa cum mi-am dorit. Viziunea există, ştiu care sunt paşii, m-am apucat să lucrez la ei", a precizat Ciprian Ciucu în timpul declaraţiilor.

Tot astăzi, prim-vicepreședintele PNL a menţionat că desprinderea Partidului Național Liberal (PNL) de Partidul Social Democrat (PSD) este o chestiune "existențială" pentru liberali. Primarul general al Capitalei a mai afirmat că nu ar susține niciodată formarea unei noi "Uniuni Social Liberale" (USL).