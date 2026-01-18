Claudiu Manda: Mâine, la Coaliție, primul subiect va fi legat de Mercosur. S-a făcut fără consultare

Claudiu Manda a declarat că PSD-ul este împotrivă și că va lupta să protejeze fermierii din Europa / sursă foto: Hepta

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a explicat, duminică seara, în emisiunea „Ora de foc” de la Antena 3 CNN, că europarlamentarii social-democrați nu au votat acordul final UE-Mercosur, ci doar măsuri de protecție pentru fermieri și consumatori. El a mai adăugat că că este neclar cine a mandatat oficial ambasadorul României la Coreper să voteze pentru acest acord, iar mâine va fi discutat acest subiect în cadrul ședinței Coaliției de guvernare.

El a mai acomentat și declarația președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a calificat drept „inacceptabil” faptul că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare.

„Să lămurim în primul rând marea minciună pe care o vedem în zona de useriști, care spune că noi, europarlamentarii, inclusiv PSD, inclusiv eu, am votat acordul. Noi nu am votat acordul. Noi am votat atunci o clauză de salvgardare și câteva solicitări de protecție a fermierilor din Europa. Acordul va fi pe masa Parlamentului European, probabil în aprilie-mai.

Doi. Ce putem să facem săptămâna viitoare la Strasbourg? Există pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în care vom putea sesiza Curtea Europeană de Justiție și noi vom vota acest proiect. S-ar putea să existe și o majoritate care să treacă și atunci să vedem dacă se va ajunge acolo, la un conflict juridic. Cam asta este situația.

Întrebarea este: cine a mandatat ambasadorul nostru de la Coreper să voteze? Pentru că acolo era un moment în care putea să fie blocat și dacă era România și încă o țară putea să blocheze sau dacă nu, să venim să spunem sau să modificăm, sau să protejăm fermierii, sau să protejăm consumatorii, pentru că sunt niște lucruri în ceea ce privește acest acord cu Mercosur. Și atunci întrebarea aceasta este: cine a dat acest mandat în numele Guvernului și cine l-a însușit?”, a declarat Claudiu Manda.

El a mai adăugat că PSD-ul este împotrivă și că va lupta să protejeze fermierii din Europa.

„Nu o să intrăm pe o temă juridică, acolo este între Parlament și Comisia Europeană și rămâne să vedem dacă poate să fie blocat sau amânat măcar o perioadă până se discută la CJUE și să putem să găsim soluții de protejare atât a consumatorilor, cât și a fermierilor, pentru că fermierii și, mai ales, cei din zona de producție zootehnică au o mare problemă, pentru că se luptă cu produsele din America de Sud, unde nu știm dacă au hormoni de creștere, nu știm ce norme respectă.

Nu știi cum reușești să ai tot felul de laboratoare la vamă că să poți să le vezi, dacă aceste produse intră în Europa și după aceea ajung la raft ca fiind produse în Europa pentru că, nu știu, imporți lapte praf, faci iaurt în Olanda și, bineînțeles, că pe rafturile din România o să apară că este iaurt produs în Europa, dar, de fapt, este cu lapte praf din țările din din America Latină. Adică sunt încă lucruri de discutat cu care nu suntem mulțumiți. Nu sunt foarte multe instrumente pe care le avem la îndemână, dar pot să vă spun că PSD-ul este împotrivă și că se va lupta să protejeze fermierii din Europa”, a încheiat Claudiu Manda.