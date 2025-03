Claudiu Târziu îl atacă dur pe George Simion: „ Nu se poate să exerciți puterea cu mână de fier și să nu răspunzi”

Întrebat dacă îi va cere demisia președintelui AUR dacă nu câștigă alegerile prezidențiale, Claudiu Târziu a evitat să dea un răspuns ferm, a dat însă de înțeles că va trebui „să răspundă” cu funcția. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Claudiu Târziu a afirmat, vineri seara, la Digi24, că dacă George Simion pierde alegerile prezidențiale din luna mai trebuie să răspundă în fața partidului. „Nu se poate să exerciți puterea în partid cu mână de fier și să nu răspunzi”, a spus europarlamentarul AUR, co-fondator al partidului. Claudiu Târziu a mai spus că Anamaria Gavrilă nu are experiența politică necesară pentru a duce „povara” acestei campanii electorale.

Întrebat dacă îi va cere demisia președintelui AUR dacă nu câștigă alegerile prezidențiale, Claudiu Târziu a evitat să dea un răspuns ferm, a dat însă de înțeles că va trebui „să răspundă” cu funcția.

„În mod categoric se va face o analiză foarte serioasă a întregului an electoral, an și ceva deja și vor trebui luate măsuri pentru îndreptarea acțiunilor. Nu se poate să exerciți puterea în partid cu mână de fier, să-ți asumi toată răspunderea, să se facă așa cum îți dorești și, la urmă dacă eșuezi, să nu răspunzi. Nu există așa ceva la niciun partid”, a spus europarlamentarul AUR.

În ce privește relația pe care o are cu George Simion, Claudiu Târziu a spus că sunt în relații „instituționale așa cum se și cade”.

„Cândva eram în relații de prietenie sau cel puțin eu așa credeam. Dar de vreme ce îți asumi să conduci partidul de unul singur, nu mai pot fi aceleași relații de prietenie. Nu? Eu sunt fondator al acestui partid. Sunt omul care am fost de la punctul zero. Nu m-a adus nimeni, nu mi-a dat nimeni, nu m-a propulsat nimeni. Am auzit tot felul de prostii mergând de la te-a făcut Simion om, ceea ce mi se pare o prostie. Eu sunt un om cu 30 de ani de carieră în spate.”, a completat președintele CNC al AUR.

Claudiu Târziu a mai spus că în timp ce el are un background în „zona jurnalistică și culturală”, George Simion e mai obișnuit cu „manifestațiile de stradă, cu protestele”. De asemenea, el a atras atenția că nu are nicio intenție să părăsească partidul pe care l-a construit.

„Eu n-am de ce să plec din partidul pe care eu l-am construit. Eu încerc să întreb lucrurile în partidul meu nu vreau să rup partidul, nu vreau să fac rău partidul lui. Nu vreau să îi fac rău nici lui George Simion în candidatura lui. (... )Noi trebuia să răspundem așteptărilor acestui electoral electorat cu cel puțin dacă ne hotărâm pentru George Simion să fie primul candidat de de rezervă al domnului Georgescu. Da, să intre în tandem cu cineva care, dacă rămâne, poate să ducă această povară”, a mai spus Claudiu Târziu la Digi24.

Președintele CNC al AUR a criticat, din nou, tandemul George Simion-Anamaria Gavrilă.

„Pentru că este o povară candidatura aceasta. Nu e o defilare pe podium. Este greu. (...)Nu știu dacă doamna Gavrilă poate să ducă lucrul ăsta și nu mă raportez la ea și mă delimitez de orice fel de abordare de tip misogin. Nu mă raportez la dânsa pentru că este femeie, în felul acesta. M-aș raporta la orice alt politician cu experiența politică pe care o are dânsa”, a mai spus Claudiu Târziu.

Nu este prima dată când Claudiu Târziu își manifestă public nemulțumirea față de cele două candidaturi. El l-a acuzat pe George Simion de trădare. În replică, George Simion a spus, vineri, că Claudiu Târziu este „puțin gelos” de faptul că nu a fost ales el de partid să candideze la alegerile prezidențiale.

Atât Anamaria Gavrilă cât și George Simion susțin că nu își doresc să ajungă în funcția supremă în stat pentru ei înșiși, ci pentru a forța reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale din luna decembrie, anulate de CCR, în care au intrat Călin Georgescu și Elena Lasconi.