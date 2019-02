Codrin Ștefănescu, mesaj tranșant: „Doamna Firea vrea să fie exclusă din partid. Nu o dăm afară”

Foto: Facebook/Gabriela Firea

Codrin Ștefănescu a anunțat duminică la Antena 3 că PSD nu o exclude pe Gabriela Firea.

„Doamna Firea vrea să fie exclusă din partid şi văd că ține cu tot dinadinsul să găsească motive să-i enerveze pe colegii din CExN să o dea afară. Nu o dăm afară. Dacă vrea să plece, îşi pune mandatul pe masă, îşi dă demisia şi pierde mandatul de primar. Are nişte îndatoriri. Bucureştenii au votat-o pentru promisiunile pe care le-au făcut şi ceilalţi candidaţi la primăriile de sector şi noi comunicatorii care am ieşit şi am explicat de ce este bună Gabriela Firea(...). În orice caz, noi nu o exludem pe Gabriela Firea din partid ", a declarat Codrin Ştefănescu, la Antena 3.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, declarat, sâmbătă seara, la un post de televiziune. că nu doreşte să plece la alt partid, dar crede că va fi dată afară din PSD, iar anul viitor ar putea candida ca independent la primărie în cazul în care Liviu Dragnea va mai fi preşedintele partidului.

Ea spune că nu s-a gândit şi la o candidatură la prezidenţiale, dar că ar lua în calcul să îl contracandideze pe Liviu Dragnea la orice funcţie.