Gabriela Firea, candidatură la prezidenţiale? „M-aş duce să-l contracandidez pe Dragnea oriunde se va duce el”

Primarul Gabriela Firea a declarat, sâmbătă, că nu s-a gândit în această perioadă dacă va candida sau nu pentru prezidenţiale deoarece e prematur, însă a precizat că sunt momente când şi-ar dori să candideze împotriva lui Liviu Dragnea oriunde se va duce el.

„Nu am apucat să mă gândesc (dacă va candida la prezidenţiale, n.r). Aşa cum ştiţi am fost în perioada sărbătorilor în spital, şi acum sunt sub tratament, (...) sunt nevoită să lupt pentru bucureşteni (...) şi să le spun adevărul, să nu se lase păcăliţi prin comunicate de presă. (...) Credeţi-mă că-mi vine de multe ori să spun că m-aş duce să-l contracandidez pe domnul Dragnea oriunde se va duce el, dar oriunde. Numai să vadă că nu poată să meargă cu minciuna, cu manipularea şi cu răzbunarea până la capăt. (...) E prematur”, a declarat Gabriela Firea, sâmbătă, la un post de televiziune.

Primarul general Gabriela Firea a transmis, sâmbătă, o scrisoare bucureştenilor în care anunţă că prin proiectul de buget pe 2019, Primăriei i se taie 25% din buget, adică 180 de milioane euro, subliniind că este dovada că Liviu Dragnea îi urăşte pe cetăţeni.

„Cu toată responsabilitatea, va aduc la cunoştinţă că, prin Proiectul Legii Bugetului, publicat pe site de Ministerul de Finanţe, Capitalei României i se taie 180 milioane de euro, adică aproape 25% din buget! Trag concluzia că Dl Dragnea, cel care conduce de facto guvernul, îi urăşte pe bucureşteni. Niciodată un om politic nu a fost atât de înverşunat la adresa bucureştenilor şi, totodată, la adresa locuitorilor municipiilor din ţară. Pentru că tuturor oraşelor şi chiar comunelor, guvernul Dragnea cu o mâna le-a dat, şi cu două-trei le-a luat”, a scris Gabriela Firea, în scrisoarea adresată bucureştenilor şi transmisă presei.

