Gabriela Firea, scrisoare deschisă către bucureșteni. „Guvernul Dragnea cu o mână le-a dat și cu două-trei le-a luat”

Foto: captură Antena 3

Gabriela Firea susține, într-o scrisoare deschisă adresată bucureștenilor, că prin proiectul de buget Bucureștiul rămâne fără 25% din buget.

Redăm integral scrisoarea transmisă de primarul Capitalei:

Dragi bucuresteni,

Cu toata responsabilitatea, va aduc la cunostinta ca, prin Proiectul Legii Bugetului, publicat pe site de Ministerul de Finante, Capitalei Romaniei i se taie 180 milioane de euro, adica aproape 25% din buget!

Trag concluzia ca Dl Dragnea, cel care conduce de facto guvernul, ii uraste pe bucuresteni. Niciodata un om politic nu a fost atat de inversunat la adresa bucurestenilor si, totodata, la adresa locuitorilor municipiilor din tara. Pentru ca tuturor oraselor si chiar comunelor, guvernul Dragnea cu o mana le-a dat, si cu doua-trei le-a luat.

Se spune ca s-au taiat bani multi de la Primaria Capitalei, pentru a fi alocati la sectoare. Este un mar otravit! Dl Dragnea nu vrea decat sa provoace haos in Capitala si sa ne invrajbeasca. Atat Primaria Capitalei, cat si cele de sector, au nevoie de finantare, pentru ca indeplinesc atributii diferite. In mintea Domnului Dragnea, este bine sa tai de la transport, sa dai bani la salubritate.

Dar sa ne intoarcem la realitate: cetatenii au nevoie si de autobuze, si de curatenie, si de reparatii la strazi, de sanatate, educatie, parcuri etc. Nu cersim nimic de la guvern. Sunt banii din impozitul pe venit obtinuti in Bucuresti. Deci, sunt banii nostri, nu ai Domnului Dragnea.

Aici isi au sediul ambasadele, vin cei mai multi turisti, o Capitala este cartea de vizita a intregii tari, asa cum un municipiu este blazonul fiecarui judet.

Si chiar daca vrea sau nu dl Dragnea, Bucurestiul gazduieste jumatate de an reuniunile Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Mai ales in acest moment, cu bugetul nu se joaca alba-neagra, cum s-au jucat cu apa unii oficiali ministeriali, care spuneau ba ca e buna, ba ca nu-i buna, ba ca iar e buna apa din Bucuresti...

Atrag atentia ca cetatenii vor fi direct prejudiciati, pentru ca sectoarele nu au competente prin lege sa achite facturile pentru : transport public in comun, termoficare, 20 de spitale la care vin bolnavi din toata tara, iluminat public, mari lucrari de infrastructura : poduri, pasaje, supra-largiri, camine de batrani, centre pentru persoane fara adapost, gradinite sociale, 15 teatre etc. Cine se va ocupa, in aceste conditii, de toate acestea?

Dl Dragnea va veni in curand sa ceara votul, prin reprezentanti, la alegerile europarlamentare. La fel va veni si sa ceara votul pentru a ajunge presedintele tarii. Un om politic care izoleaza tara, distruge partidul, ii sacrifica pe oameni, pentru ca sa-si atinga scopurile, ii invrajbeste pe colegi unii impotriva celorlalti, manipuleaza si distorsioneaza realitatea. Sunt convinsa ca, din ce in ce mai multi romani, il evalueaza la adevarata dimensiune distructiva si ii vor arata prin vot opinia lor.

Bucurestenii trebuie sa stie ca anul acesta vom avea cu aproape 25% mai putin in toate domeniile, vom resimti o criza acuta, si toate acestea in timp ce presedintele PSD se lauda cu crestere economica si rezultate deosebite in economie. Se mandreste ca a marit pensii si salarii, de parca le plateste din contul lui personal. Eram si eu prezenta, si alti multi colegi de buna credinta, cand am decis impreuna masurile importante din Programul de guvernare. Nu este meritul lui, este meritul nostru, al tuturor celor care am muncit!

Voi instiinta toate grupurile parlamentare in legatura cu pericolul care se abate asupra Bucurestiului! Sper sa mi se alature si ceilalti primari din tara, care ii reprezinta cu cinste pe cetateni, si nu accepta senin ghilotina Dlui Dragnea, care ii pedepseste pe romani : incepand cu bucurestenii, si continuand cu clujenii, iesenii, constantenii, oradenii, ploiestenii, aradenii, buzoienii, sibienii, brasovenii etc.

Le transmit rugamintea atat partenerilor de guvernare, domnului Presedinte Tariceanu, cat si colegilor din Comitetul Executiv al PSD, sa nu se lase mintiti inca o data de plansele cu cifre manipulate dar frumos colorate aduse de Dl Dragnea in sedinta, prin care ii va minti ca bugetul este roz. Vor avea de suferit cetatenii din intreaga tara, se vor bloca sau incetini majoritatea proiectelor de investitii, iar Dl Dragnea va continua sa spuna, in ciuda evidentei, ca totul este bine si frumos.

Nu sacrificati acest popor pentru un om razbunator si cinic, care nu urmareste decat salvarea personala!

Cu respect,

Gabriela Firea

Primar General al Capitalei