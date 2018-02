Codrin Ștefănescu: Nu am teamă că o să fiu executat în PSD. Nu l-am supărat pe Liviu Dragnea

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a vorbit, la „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au apărut în presă, potrivit cărora ar putea fi eliminat de la vârful partidului.

„Mie mi-a fost frică în viața mea o singura dată, acum 28 de ani și două luni, că nu o să învingem. Eu în acest partid nu sunt nici senator, nici deputat, nu sunt ministru, nu sunt secretar de stat și nu am făcut în viața mea un leu cu statul. Am întotdeauna curajul să îmi susțin punctul de vedere. Până în momentul în care am crezut eu că Liviu Dragnea trebuie să fie președintele partidului, am făcut parte din oamenii care l-au sprijinit fără niciun fel de tremur. Am făcut-o cu toată credința mea că fac un lucru onest (n.r. a susținut-o pe Ecaterina Andronescu). Nu cred că l-am supărat pe Dragnea.

Nu îmi e teamă că o să fiu executat de PSD. Acolo (n.r. CEX) discutăm pe o altă tonalitate. Colegii mei au stabilit că nu e bună Ecaterina Andronescu la Educație și e bun Popa și s-a închis. Andronescu e un brand, dar ăsta a fost votul. Nu sunt fisuri și tabere în partid. Eu aș fi dorit un Congres pentru a schimba anumite articole din statut. Cei condamnați nu pot avea funcții, noi am făcut o derogare. Șerban Nicolae, ca și mine, nu e pe nicio listă neagră. Șerban Nicolae va avea un rol important pe viitoarele discuții pe codurile penale”, a spus Codrin Ștefănescu.

Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea au avut un schimb de replici în CEX al PSD în care s-a stabilit componența Guvernului. Codrin Ștefănescu a cerut ca Ecaterina Andronescu să fie viitorul ministru al Educației, dar Liviu Dragnea l-a impus pe Valentin Popa. După ședință, au apărut informații că Ștefănescu va fi lăsat fără funcția din partid, cea de secretar general adjunct.