Comisia Europeană este de acord cu optimizarea PNRR | Anunţul ministrului Marcel Boloș

Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto / Eduard Vinatoru

O delegație a ministerului, condusă de ministrul Marcel Boloș, a efectuat în perioada 10-13 octombrie o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia au avut loc întrevederi cu înalți reprezentanți ai Comisiei Europene.

Scopul deplasării a fost consultarea experților Executivului European în vederea atingerii potențialului maxim pentru oportunitățile de investiții pe care România le are prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prezentarea propunerilor pe care țara noastră le are pentru REPowerEU și avansarea discuțiilor necesare pentru ca toate Programele aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 să fie aprobate în acest an.

Obiectivele cu care delegația MIPE s-a deplasat la Bruxelles au fost maximizarea oportunităților de investiții din PNRR, negocierea propunerilor pentru REPowerEU și accelerarea procesului de aprobare a Programelor aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

Comisia Europeană este de acord cu optimizarea PNRR-ului, pentru ca investițiile asumate de România să fie cât mai fidele nevoilor imediate ale cetățenilor, spune documentul.

Pe durata vizitei, au avut loc întrevederi cu Vice-Președintele Executiv al Comisiei, Margrethe Vestager, Directorul general al Task Force Recovery, Celine Gauer, și Directorul general adjunct al DG ECFIN, Declan Constello.

De asemenea, delegația României a discutat cu Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, pe tema aprobării programelor finanțate din FSE+ pentru perioada 2021-2027.

„Sunt convins că oficialii Comisiei Europene ne vor sprijini să valorificăm la maxim potențialul investițiilor pe care le poate implementa România, care, pe termen lung, să însemne îmbunătățirea calității vieții cetățenilor noștri.

Suntem angrenaţi într-un proces de colaborare permanent pentru ca fiecare cent din banii europeni de care dispunem să meargă țintit către investițiile de care avem acum nevoie.

Printre cele mai importante aspecte ale discuțiilor s-au numărat pregătirea cererii de plată numărul doi aferentă PNRR, aprobarea în acest an a tuturor Programelor aferente 2021-2027 și propunerile de investiții în domeniul energiei, respectiv consolidării independenței energetice pentru REPowerEU”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Delegația MIPE a avut o întrevedere și cu europarlamentarii români de la Bruxelles, în care au discutat despre aspectele necesare pentru a asigura coordonarea eforturilor de relansare economică.

Discuția cu Vice-Președintele Executiv al Comisiei, Margrethe Vestager s-a concentrat pe stadiul implementării PNRR, în care s-a prezentat o actualizare a provocărilor cu care se confruntă România pe fondul crizelor suprapuse, respectiv liberalizarea prețulurilr la energie, creșterea prețului carburanților, inflația ridicată și criza generată de agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei.

Prima cerere a primit aviz pozitiv și se preconizează că până la sfârșitul acestei luni se vor finaliza toate procedurile pentru ca cele 2,5 miliarde de euro să fie virate.

În acest moment, Guvernul pune la punct ultimele detalii necesare pentru ca ce-a de-a doua cerere de plată să fie depusă.

Ministrul Boloș a prezentat perspectivele de care România are nevoie pentru o dezvoltare economică sănătoasă, precum și impactul pe care creșterea prețurilor o are asupra obiectivelor de infrastructură, în vedere identificării unor soluții pentru ca investițiile planificate să nu fie periclitate.

În cadrul întrevederii cu Celine Gauer, DG Task force Recovery și Declan Costello, DGA ECFIN au fost discutate principalele provocări în îndeplinirea jaloanelor și țintelor aferente celei de-a 2-a cereri de plată, restructurarea componentei de împrumut în contextul reducerii alocării maxime sub formă de grant și propunerile României de investiții pentru noul capitol REPowerEU.

Ministrul român a mulțumit TF Recovery și DG ECFIN pentru colaborare și a prezentat principalele provocări în implementarea reformelor și investițiilor, fiind subliniate totodată efectele negative ale multiplelor crize care grevează implementarea și nevoia de a identifica soluții pentru acoperirea deficitului de finanțare datorat reducerii componente de grant cu 2,1 miliarde euro și nevoii de ajustare a prețurilor având impact asupra unui număr semnificativ de jaloane și ținte.

În condițiile în care rata inflației este de peste 15% comparativ cu aproximativ 3% înainte de criză, ministrul Marcel Boloș a cerut sprijin în vederea identificării unor soluții pentru ca persoanele ce provin din medii defavorizate să nu se confrunte cu dificultăți și mai mari în următorii ani.

Un alt aspect important al discuțiilor a fost posibilitatea actualizării PNRR, motivată de reducerea alocării maxime de grant, cât și necesitatea introducerii capitolului REPowerEU.

Delegația MIPE a reiterat angajamentul în privința reformelor, însă a arătat că reducerea grantului și inflația reprezintă criterii obiective ce ridică probleme în implementarea PNRR-ului, având impact asupra investițiilor.

Comisia și-a prezentat deschiderea pentru a discuta propunerile României pentru actualizarea PNRR-ului, în măsura în care toate criteriile sunt îndeplinite pentru o evaluare pozitivă.

România a prezentat propunerile de investiții în producerea de energie din surse regenerabile și intervențiile ce vizează consolidarea independenței energetice prin REPowerEU, pentru a accelera tranziția verde și a stimula investițiile masive în sectorul energetic.

Printre acestea se numără și un proiect pilot pentru infrastructura de irigaţii în valoare de 1,8 miliarde euro, pe o lungime a canalelor de irigaţii de 1.700 de kilometri, care au fost apreciate de Comisie.

Ele urmează să fie discutate în detaliu la nivel tehnic. Intervenția propusă a fost prezentată mai multor directorate generale ale Comisiei Europene, care au apreciat caracterul inovativ și durabil al propunerilor.

REPowerEU este planul Comisiei Europene menit să asigure independența Europei față de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia.

Discuțiile cu Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit au vizat ultimele aspecte referitoare la aprobarea programelor operaționale POIDS și POEO 2021-2027, programe cu alocări semnificative din cadrul Fondului Social European+.

Comisarul european a arătat deschidere și apreciere pentru toate intervențiile cuprinse în cadrul celor două programe operaționale și a apreciat România pentru abordarea multi-fond pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Aceasta este o inovare la nivelul procesului de programare al fondurilor europene pentru România, punând în același loc componenta de investiții hard din cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Regională și investiții soft aferente Fondului Social European Plus.

Ministrul Marcel Boloș a explicat nevoia de sprijin pentru populație, mai ales din zone rurale/defavorizate.

În acest sens, s-a discutat despre posibilitatea implementării unor vouchere de reziliență pentru sprijinirea populației vulnerabile prin îmbunătățirea condițiilor de locuire prin investiții în servicii comunitare care să includă posibilitatea sprijinirii în activitățile casnice/cotidiene, precum și a unor servicii pentru reparația locuințelor.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială are o valoare de 4,2 miliarde de euro, sprijinind intervenții la nivelul tuturor categoriilor vulnerabile, de la persoane cu dizabilități, copii aflați în risc de sărăcie și/sau separare de familie, până la vârstnici, iar Programul Operațional Educație și Ocupare 3,8 miliarde de euro, având ca scop reducerea numărului de șomeri, consolidarea calității serviciilor de educație, reducerea abandonului școlar și crearea competențelor profesionale pentru grupurile țintă, în conformitate cu provocările actuale ale pieței forței de muncă.