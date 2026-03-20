Compensații pentru taxele locale la Băicoi: Primăria oferă 500 de lei pentru familiile vulnerabile

În timp ce tot mai multe administrații locale cresc impozitele, primăria Băicoi, din Prahova, vine cu o măsură neașteptată pentru a-i ajuta pe oameni. Este vorba despre acordarea de compensații financiare pentru persoanele vulnerabile, astfel încât impactul majorărilor să fie mai ușor de suportat. Inițiativa este o premieră la nivel de județ și ar putea deveni un exemplu și pentru alte orașe din țară.

Primăria Băicoi acordă compensații de până la 500 lei pentru plata impozitului pe casă, teren și autoturism persoanelor cu dizabilităţi, dar și familiilor care au copii cu nevoi speciale.

„Am fost puși într-o postură destul de neplăcută, aceea de a majora impozitele, dată de legislație, stabilită de Guvern, fără ca decizia să fie, așa cum este firesc, la Consiliul Local, pentru că s-au pierdut foarte multe facilități. Aici vorbim de persoanele cu handicap, cele care sunt destul de chinuite.

Am găsit și am aprobat, prin hotărâri de consiliu, o măsură compensatorie. Dumnealor își vor plăti impozitul, după care vor veni și vor recupera suma de la Primărie, exact suma pe care au plătit-o.

Eu am făcut și un memorandum în ianuarie către Guvernul României, memorandum prin care am adresat rugămintea de a lăsa Consiliul Local să decidă dacă este cazul să mărim impozitele și am argumentat totul prin gradul de suportabilitate pe care trebuie să îl reprezinte un astfel de cost”, a spus Marius Constantin, primarul din Băicoi.

Sprijinul financiar se acordă o singură dată pe an, iar suma nu poate depăși valoarea impozitului plătit.



„Nici măcar nu ne-am gândit la impactul bugetar, pentru că, cu majorarea propusă de Guvern, creșterea pentru orașul Băicoi este de aproximativ 3 milioane de lei, ceva nesemnificativ comparativ cu un proiect european pe care poți să-l aduci, să compensezi de mult mai multe ori această sumă.

Eu aș fi vrut să găsim o soluție pentru toți locuitorii, pentru toți proprietarii, pentru că așa este drept. Eu, ca primărie, dacă nu doresc să majorez, trebuie să am acest drept să aleg, dar, din păcate, legal nu am găsit nimic. O să căutăm în continuare și ne-am adresat doar persoanelor cu dizabilități, pentru că legea ne-a permis să facem acest lucru”, a mai spus el.

Există însă și o condiție: Beneficiarii trebuie să își achite integral taxele locale.



„Deja s-au făcut plăți, pentru că oamenii vor să beneficieze și de reducerea de 10% dacă impozitele sunt plătite până la 31 martie, și este, practic, singura facilitate pe care Guvernul o lăsase.

S-a venit acum cu o nouă ordonanță prin care se mai acordă o facilitate foarte mică și, în funcție de vechimea casei, oamenii au început să și plătească. Îi îndemn să plătească toți, ca să beneficieze de această facilitate, după care, cu dovada plății, se recuperează suma”, a subliniat primarul.

Cererile pentru obţinerea sprijinului pot fi depuse până la finalul lunii octombrie. Autoritățile spun că măsura reduce impactul creșterii taxelor, pentru cetăţenii vulnerabili.