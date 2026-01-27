Consilierul onorific al lui Bolojan explică de ce nu are locuința trecută în declarația de avere, după ce i-a fost spartă de hoți

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul Marilen Pirtea. Foto: Agerpres

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul Marilen Pirtea, membru în Biroul Executiv al PNL, a explicat de ce locuința sa, care a fost ţinta unui jaf, nu apare în declaraţia de avere. El spune că există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului, însă până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal, scrie News.ro.

„Din păcate, un eveniment neplăcut, spargerea imobilului în care locuiesc, a fost folosit pentru a construi suspiciuni artificiale şi insinuări fără bază. Fac o precizare clară: imobilul în care locuiesc nu îmi aparţine şi, tocmai de aceea, nu figurează în declaraţia mea de avere”, scrie Pirtea, pe Facebook.

El subliniază că este „un fapt simplu, verificabil şi perfect legal”.

„Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului. Până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal”, precizează rectorul Universităţii de Vest, al cărui nume a fost vehiculat pentru preluarea portofoliului Educaţiei.

Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost sparte de hoţi, care au reuşit să plece cu aproape jumătate de milion de euro. Printre păgubiţi se află și rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, dar şi manageri de spitale.