Prima ședință a PNL înainte de războiul Veștea-Bolojan de duminică. Consiliul Național se reunește pentru convocarea Congresului

Consiliul Naţional al PNL se reuneşte vineri pentru convocarea unui Congres extraordinar al partidului. FOTO: Facebook PNL

Consiliul Naţional al PNL se reuneşte, vineri după-amiază, pentru convocarea unui Congres extraordinar al partidului. Şedinţa extraordinară, programată să înceapă la ora 17:00, se va desfăşura online, urmând să participe 800 de delegaţi liberali.

Obiectivul principal al reuniunii este convocarea Congresului extraordinar al PNL pentru duminică, la ora 12:00, la Romexpo, şi de a stabili agenda acestuia.



La Congresul extraordinar al partidului sunt aşteptaţi să participe 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de drept şi 2.000 aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu.



Consiliul Naţional urmează să mai decidă, în reuniunea extraordinară de vineri, în privinţa modificării statutului partidului. Conform unor surse liberale, o modificare ar viza reducerea numărului de funcţii de prim-vicepreşedinte de la patru la una. Prim-vicepreşedinţi ai partidului sunt în prezent Adrian Veştea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu şi Cătălin Predoiu, ultimul demisionând din funcţie miercuri.



Decizia convocării Consiliului Naţional a fost luată miercuri în Biroul Politic Naţional al partidului, întrunit de urgenţă după ce Adrian Veştea a refuzat să se supună ultimatumului partidului de a-şi depune mandatul de prim-ministru desemnat.

"Partidul Naţional Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate şi de o direcţie confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situaţia o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcţia partidului şi să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenţi între ceea ce spunem şi ceea ce facem este o condiţie de bază pentru a putea fi un partid pe care te poţi baza, un partid al modernizării României", a transmis preşedintele PNL, Ilie Bolojan, după decizia BPN.



Luni, acelaşi for de conducere s-a pronunţat împotriva participării partidului la un Guvern cu PSD (39 de voturi "pentru", 10 "împotrivă", patru abţineri), împotriva susţinerii unui Guvern condus de Adrian Veştea (41 de voturi "pentru", 13 "împotrivă", două abţineri) şi pentru a-i solicita acestuia să-şi depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi "pentru", 13 "împotrivă", trei abţineri). O altă decizie a fost ca parlamentarii PNL care vor vota Guvernul Veştea sau cei care ar putea fi propuşi în acest Cabinet să îşi piardă calitatea de membri ai partidului.

Marţi, PNL a anunţat că Adrian Veştea se situează în afara partidului, având în vedere că nu şi-a depus mandatul de premier desemnat.



"Desemnarea lui Adrian Veştea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului. PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veştea conduce, în fapt, la formarea unui Guvern condus şi susţinut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Naţional. Potrivit art. 45 alin. (3) şi art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toţi membrii", a transmis formaţiunea.



Conform statutului PNL, sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii alese în Congresul PNL, cum este cazul prim-vicepreşedintelui, se va decide prin votul membrilor Congresului, în urma unei propuneri a BPN, adoptate de către Consiliul Naţional.



În aceste condiţii, 16 parlamentari ai partidului, contestatari ai lui Bolojan: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu - au solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate în Biroul Politic Naţional al PNL din 15 iunie privind sancţionarea parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veştea. Tribunalul Ilfov le-a dat joi câştig de cauză acestora şi a decis suspendarea acestor decizii ale BPN, iar, ca urmare, PNL a anunţat că va ataca în termenul legal această hotărâre a Tribunalului Ilfov şi că partidul îşi va desfăşura în continuare activitatea politică fără impedimente, pe baza propriilor decizii.

În acest context, Adrian Veştea şi-a anunţat intenţia de a candida la Congresul partidului pentru funcţia de preşedinte.



Adrian Veştea a fost desemnat premier duminică dimineaţă de către preşedintele Nicuşor Dan, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Veştea nu a depus încă la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor, un nou orizont de timp pentru acest demers fiind luni