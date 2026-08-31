Consiliul Politic Naţional şi grupurile parlamentare se reunesc la Sinaia

Liderii PSD se reunesc la Sinaia. FOTO: Agerpres

Consiliul Politic Naţional al PSD şi grupurile parlamentare ale partidului se reunesc, luni, la Sinaia.

De la ora 11:00 este programată şedinţa CPN, iar începând cu ora 15:00 va avea loc reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD.

Social-democraţii vor discuta despre mandatul cu care va merge conducerea partidului la negocierile ce urmează a fi reluate la Palatul Cotroceni cu privire la formarea unui nou Guvern, dar şi despre priorităţile legislative din sesiunea ordinară, care urmează să înceapă marţi.

Pe ordinea de zi, se mai află proiecte care nu au putut fi finalizate în sesiunile extraordinare ale Parlamentului din această vară, cel mai important fiind legea salarizării bugetarilor.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, întrucât în perioada vacanţei parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare.

Şeful statului a explicat că o eventuală nominalizare urmată de un nou eşec în Parlament ar fi transmis un semnal negativ inclusiv agenţiilor de rating.

"Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare", a declarat Nicuşor Dan.

El a menţionat că după primele două nominalizări pentru funcţia de premier a concluzionat că nu există suficiente şanse pentru formarea unei majorităţi în perioada vacanţei parlamentare.

"Ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea Guvern n-a fost învestit, al patrulea Guvern n-a fost învestit în România, ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă", a explicat şeful statului.

Nicuşor Dan a subliniat că este necesar ca România să aibă un nou Guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York.

Preşedintele a adăugat că sunt multe ipoteze de lucru. "În acest moment nu văd susţinere pentru un Guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici", a conchis el.

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