Crește sau nu salariul minim? Ministrul Muncii: „Trebuie să compensăm într-un fel pierderea puterii de cumpărare de către cetățeni”

Ministrul Muncii a anunțat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că discuția din Coaliție privind majorarea sau înghețarea salariului minim nu este încă încheiată. Petre Florin Manole a explicat că premierul Ilie Bolojan le-a transmis că economia României nu își permite, în acest moment, o creștere a salariului minim, dar a precizat că PSD are argumente în favoarea majorării pe care le va prezenta prim-ministrului.

După ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social privind salariul minim, premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va decide până la sfârșitul lunii noiembrie dacă se va majora sau nu salariul minim. Însă prim-ministrul a argumentat împotriva majorării, spunând că „o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor”.

Petre Florin Manole a salutat decizia premierului de a amâna luarea un decizii, cu atât mai mult cu cât sindicatele și patronatele sunt în dezacord pe acest subiect spinos. De altfel, în ziua în care prim-ministrul Bolojan a convocat Consiliul Tripartit, mii de angajați au ieșit în stradă ca să ceară majorarea salariului minim.

Însă, ministrul Muncii susține că există argumente pentru a crește salariul minim. De exemplu, spune el, ar crește puterea de cumpărare a celor 1,7 milioane de români care lucrează pe salariul minim pe economie în prezent.

„Premierul a decis să amâne decizia și cred că a fost o măsură înțeleaptă și pentru că partenerii sociali erau în dezacord, sindicatele și patronatele. În afară de asta, sigur putem să avem și o discuție politică. Și da, PSD își asumă public faptul că este susținătorul creșterii salariului minim.

Dincolo de opinii politice sau partizane sindicate, patronate, trebuie să ne uităm și la faptul că există niște argumente care ne dau dreptate în a considera că salariul minim trebuie să crească. În primul rând, avem inflație, o inflație destul de mare pentru anul viitor. Anul viitor, inflația va rămâne destul de sus și ea. Asta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare și asta înseamnă că trebuie să compensăm într-un fel pierderea puterii de cumpărare de către cetățeni”, a spus Petre Florin Manole la Antena 3 CNN.

PSD insistă pentru majorarea salariului minim

Petre Florin Manole a explicat și argumentele pe care le-a adus premierul în cadrul Consiliului Tripartit împotriva majorării salariului minim.

„Are argumentele sale, crede că economia nu-și permite acum această creștere. Există și această teorie că anumite prețuri care au crescut pot face din economia românească o economie mai puțin competitivă. De exemplu, prețurile la energie. Și este adevărat, prețurile la energie au crescut. Prețurile la energie au impact în în economie și în cifrele de afaceri și în profiturile firmelor. Dar, deseori companiile private dau mai departe creșterile de prețuri în prețul final pe care îl găsește cetățeanul la raft”, a spus ministrul Muncii.

Petre Florin Manole a adăugat că PSD va continua să insiste cu argumente în fața premierului pentru majorarea salariului minim.

„Continuăm argumentul fără să fim fixați pe o idee sau alta. Orice ministru al Muncii va vrea mereu ca salariul minim să crească. Așa este normal și este rolul ministrului Muncii să argumenteze în favoarea lucrătorilor. Avem argumente, le vom folosi și public în discuții precum aceasta și în formatul discuțiilor politice din Coaliție sau din Consiliul Național Tripatit ori unde argumentele sunt importante, în ce măsură ele vor fi câștigătoare sau nu o să vedem”, a mai spus ministrul.

Petre Florin Manole a adăugat că trebuie ținut cont și de opiniile patronatelor.

„Este funcție și de dinamica din CNT și de opiniile patronatelor. Eu cred că sunt patronate care văd în creșterea salariului minim un argument pentru a albi niște venituri, pentru că munca la negru încă există și avem cu ITM-ul în fiecare săptămână rapoarte cu zeci de milioane de lei, sancțiuni pentru sute sau mii de cazuri de muncă la negru sau de muncă la gri.

Și atunci creșterea salariului minim ajută și și asta cred că și sistemul bancar, de exemplu, ar fi avantajat de creștere a salariului minim, pentru că toată această creștere a salariului minim din ultimii 13 ani a făcut ca milioane de români să devină bancabili. Și asta este un semn de civilizație, este un semn de bunăstare”, a conchis ministrul.

În prezent, salariul minim este de 4.050 de lei brut (2.574 de lei net). Aproximativ 1,7 milioane de români încasează, în prezent, salariul minim pe economie, cel mai mulți în sectorul privat. Este şi motivul pentru care mediul de afaceri nu susţine creşterea, mai ales dacă s-ar elimina şi scutirea de taxe şi impozite pentru 300 de lei. Sindicatele însă cer Guvernului Bolojan să majoreze salariul minim, amenințând cu proteste în caz contrar.