Crin Antonescu: Deciziile Coaliției sunt clare. Dar nu știm pe cine susține în final USR. Nici candidații de la așa numiții suveraniști

Crin Antonescu va fi singurul candidat la alegerile prezidenţiale care va fi măsurat în sondajele PSD. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Crin Antonescu a declarat luni că lucrurile sunt clare în ceea ce privește deciziile coaliției în legătură cu alegerile prezidențiale, spre deosebire de alte situații de pe scena politică: "Nu știm cine sunt candidați de la așa numiții suveraniști în locul lui Călin Georgescu, nu știm dacă USR susține în final pe Elena Lasconi sau pe Nicușor Dan".

"Cred că românii sunt informați zilnic cu privire la decizia Coaliției despre un candidat comun în mult mai mare măsură decât sunt informați în legătură cu alte posibile candidaturi. Nu știm cine sunt candidați de la așa numiții suveraniști în locul lui Călin Georgescu, nu știm dacă USR susține pe Elena Lasconi sau pe Nicușor Dan, nu știm cine susține candidații care s-au autopropus pe scena publică. Dar știm lucruri clare despre decizia Coaliției privind un candidat comun, despre persoana acestui candidat comun, despre sondajele care se fac și calendarul acestei desemnări", a declarat Crin Antonescu.

El a subliniat că decizia Coaliției este fără echivoc: "Ne aflăm într-un calendar care a fixat și data alegerilor și un calendar pentru acest proces de validare. Iar faptul că se fac niște sondaje nu mi se pare decât absolut normal și am spus-o de la bun început. Deci, din punctul meu de vedere, nu e niciun fel de problemă. Aștept parcurgerea acestor proceduri, aștept validarea și mă pregătesc să abordăm această campanie, care nu va fi deloc una simplă sau ușoară."

În legătură cu data alegerilor prezidențiale - 4 mai primul tur și 18 mai al doilea tur - Antonescu a spus că e "rezonabilă".

"Eu când intru într-o acțiune în general, într-o acțiune publică, intru cu tot sufletul. Niciodată n-am făcut-o cu jumătate sau cu trei sferturi de suflet. Cât trag ceilalți sau nu? Nu știu. Responsabilitatea mea e să trag eu pentru ceilalți sau pentru misiunea politică pe care ne-o asumăm. Sunt convins că în cea mai mare parte, oamenii din această coaliție, dacă mă vor, vor trage. Șeful de campanie nu l-am ales. Multe lucruri care țin de detaliul unui sar de campanie și plan de campanie nu sunt finalizate. Vor fi finalizate la timp.

În momentul în care eu am intrat în această construcție, să-i spun, sau în acest proiect, cunoșteam foarte bine că pentru candidatul comun al coaliției va fi o problemă și moștenirea, să-i spunem electorală, sau impactul electoral al mandatelor lui Klaus Iohannis și dificultățile prin care coaliția de guvernare trece într-o perioadă care impune măsuri nu foarte plăcute sau nu foarte populare. Știam toate aceste lucruri, nu am de gând să le invoc. Am de gând să fac o campanie electorală bazată pe acțiune și pe ideea că, deși nu avem foarte mari motive de încântare în legătură nici cu situația economică, nici cu situația politică, aceasta e cea mai bună soluție. Ce să facă PNL-ul, ce să facă domnul Iohannis, ce să facă PSD-ul? Nu sunt în măsură și nu am calitatea să spun", a mai spus Crin Antonescu.