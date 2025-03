Crin Antonescu îi răspunde lui Valeriu Stoica, care i-a cerut să se retragă: Nici nu-mi trece prin minte

Crin Antonescu a declarat miercuri că nu are niciun motiv să abandoneze candidatura sa la alegerile prezidenţiale. Sursa foto: Agerpres

Crin Antonescu a declarat miercuri, la Digi24, că nu are niciun motiv să abandoneze candidatura sa la alegerile prezidenţiale. "Am o înțelegere, sunt un om de onoare și o respect”, a spus candidatul coaliției. Reacţia vine în urma presiunilor făcute de fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, privind retragerea sa din cursă în favoarea lui Ilie Bolojan.

Candidatul coaliţiei la alegerile prezindeţiale, Crin Antonescu, a vorbit în direct la Digi24 despre presiunile fostului lider PNL, Valeriu Stoica, care îi sugerează să renunţe la candidatură în favoarea lui Ilie Bolojan.

"Duminică, la 13:00, îmi voi depune candidatura, avem semnăturile. (N.r. Valeriu Stoica) poate miza pe onoarea și pe patriotismul meu, pe onoarea mea, candidez, nici nu-mi trece prin minte să mă retrag. Eu am fost chemat, am avut o înțelegere și sunt un om de onoare și o respect. Când am spus da propunerii făcute de Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor nu am acceptat de plăcere, mi-am asumat o responsabilitate, am avut patriotism. Aceste partide au avut congrese, unde toată lumea putea să propună alte candidaturi, nu au făcut-o. Am intrat într-o precampanie cu toată seriozitatea. Am toate motivele să merg înainte, sunt un candidat bun și voi fi un președinte bun”, a declarat Crin Antonescu.

Răspunsul acestuia vine după ce Valeriu Stoica i-a cerut să se retragă din competiția pentru Cotroceni în favoarea lui Ilie Bolojan.

"Crin Antonescu, să înțeleagă care este situația actuală, schimbată în raport cu aceste elemente precizate anterior și să aibă un gest de noblețe, de generozitate, de luciditate și de patriotism. Pentru că dacă el s-ar retrage din competiție și l-ar propune chiar el pe Ilie Bolojan, atunci cred că această problemă ar fi rezolvată. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, Ilie Bolojan nu va candida”, a spus liberalul, în emisiunea Studio Politic, la Digi24.

Întrebat dacă i-a cerut Ilie Bolojan să se retragă din cursa pentru președinție, Antonescu a a spus că nu i-a cerut nimeni să se retragă.

"Nu mi-a cerut nimeni să mă retrag. Am discutat în ultima perioadă cu Bolojan, dar nu mi-a cerut să mă retrag. Valeriu Stoica a făcut un apel patetic să mă retrag. Este disperarea lui. Nu știu de unde vine această disperare, nu este o noutate că CG stă bine în sondaje", a adăugat candidatul.