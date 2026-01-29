Crin Antonescu îl atacă dur pe Nicușor Dan: „România nu prea are președinte, suntem la bagaje, nu avem politică externă”

Crin Antonescu spune că nu extremiștii sunt de vină că România este irelevantă în politica internațională. Foto: Agerpres

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan, despre care a spus că este absent atât pe plan extern, cât și pe plan intern. În cele nouă luni de mandat, șeful statului ar fi oferit doar „anecdote, întâmplări, gesturi, ticuri”, care, spune Antonescu, mai degrabă amuză. Crin Antonescu a declarat că, în acest moment, România este irelevantă pe plan extern, fiind „luată la pachet, la bagaje” de Uniunea Europeană, și i-a reproșat președintelui Nicușor Dan absența de la Forumul Mondial de la Davos. Dacă ar fi fost ales președinte, a adăugat Antonescu, nu ar fi lipsit.

Crin Antonescu i-a făcut o evaluare dură președintelui Nicușor Dan după nouă luni de mandat.

„România nu prea are președinte. În cele opt, nouă luni dincolo de anecdote, întâmplări, gesturi, ticuri, tot felul de subiecte care ne pot amuza noi am avut de fapt o absență la Palatul Cotroceni pe zona externă aproape complet și pe zona internă, dincolo de mici artificii de campanie electorală, la fel. Ce e mai îngrijorător e această absență în plan extern.

Avem un Guvern și un prim-ministru care în mod tacit ne transmit că politica externă nu e treaba lor, dacă ne trezim și la Palatul Cotroceni cu cineva care ne spune puțin și neconvingător câte ceva ce a auzit prin presă că au hotărât oamenii prin uropa înseamnă că nu avem politică externă”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Crin Antonescu spune că nu extremiștii sunt de vină că România este irelevantă în politica internațională.

„Nu sunt eu cel care acuză sau constantă asta sau alți răvoitori, ori niște putiniști sau extremiști. Domnul Nicușor Dan și principalul său consilier pe politică externă ne-au spus-o cu subiect și predicat 'nu avem strategie'. Nu am ce să evaluez. Asta e situația.

România există în sensul că e luată la pachet, ea e în bagajale UE. UE se duce într-o direcție sau alta și suntem și noi acolo. Suntem la bagaje. Eu nu am văzut nici măcar să se exprime în România o poziție a României în sensul asumării unui punct de vedere, descrierii unor interese, sau servirii lor”, a spus fostul lider liberal.

Fostul candidat la prezidențiale a mai spus că dacă ar fi câștigat el alegerile prezidențiale ar fi mers la Forumul Economic de la Davos.

„Cu certitudine, categoric aș fi fost la Davos. A fost un Davos special, a fost un moment special, era un prilej foarte nimerit ca undeva și președintele României să spună niște lucruri despre țara lui, despre lumea noastră, nu am nicio îndoială că eram capabil să fac acest lucru.

Dacă noi acum am ajuns să ne consolăm cu ideea că n-a umblat teleleu, că nu aveam ce spune, ceea ce e adevărat nu avea ce spune, sau avea, dar nu putea, și vine cineva și ne spune ca la retardați, întârziați că totuși suntem bine văzuți și importanți în politica mare pentru că e așezat domnul Nicușor Dan în primul rând atunci când se duce, înseamnă că aici suntem. Nu sunt de vină nici extremiștii, nici georgștii, nici auriștii, să privim realitatea în față: avem ceea ce am ales”, a mai spus Antonescu.