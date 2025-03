Crin Antonescu lansează atacul împotriva lui Nicușor Dan. ”E foarte clar că Președinte al României voi fi ori eu, ori el”

”Problema noastră din punct de vedere electoral este domnul Nicuşor Dan”, a spus Antonescu. Foto: Agerpres

Crin Antonescu, a lansat, miercuri, mai multe atacuri la adresa lui Nicușor Dan, declarând că, după dispariția lui Călin Georgescu din cursa pentru Cotroceni, acesta este principalul său contracandidat pentru prezidențiale. ”E foarte clar că Președinte al României voi fi ori eu, ori Nicușor Dan. Se vede clar după scoaterea lui Călin Georgescu din cursă. Orice vot de la PSD pentru Victor Ponta este un vot pentru Nicușor Dan”, a spus Crin Antonescu, la o întâlnire cu organizația PSD Dâmbovița.

Crin Antonescu a declarat la Dâmboviţa că vrea să vorbească ”pe şleau despre situaţia campaniei electorale”. ”E o bătălie politică, de această dată şi de această dată mai mult ca oricând, cu o miză enormă. Sper că toată lumea ştie lucrul ăsta. Sper că toată lumea ştie că are o importanţă copleşitoare pentru România, pentru viaţa politică din România, pentru comunităţile dumneavoastră şi pentru fiecare dintre dumneavoastră ca om politic, cine este preşedintele României”, a arătat Antonescu. ”Astăzi, dacă privim cu realism, cu oarecare pricepere, nu cu cine ştie ce ştiinţă, este foarte clar că preşedinte al României voi fi ori eu, ori domnul Nicuşor Dan. Ăsta e un lucru clar. Vedem cum s-au aşezat trupele, vedem cum s-au aşezat dispozitivele, vedem clar cum, după ieşirea lui Călin Georgescu sau scoaterea lui Călin Georgescu din cursă, vedem clar care este bătălia”, a arătat el.

Antonescu a precizat că nu vrea să facă istoria trădărilor lui Victor Ponta, pentru că nu se ocupă cu biografia lui politică. ”Vă spun doar un lucru clar, simplu, şi anume că orice vot de la alegătorii PSD sau PNL pentru Victor Ponta este un vot pentru Nicuşor Dan. De ce? Pentru că Victor Ponta, oricât de puternică i-ar fi campania, oricât de mizerii i-ar mai face postul de televiziune al prietenului s-au fugit, nu are cum să intre pe niciun calcul, în afară de sondajele lui Palada (..) în turul 2. Deci pur şi simplu ceea ce ia Victor Ponta de la noi este în favoarea lui Nicuşor Dan, care nu pierde voturi. Deci, oricare alegător al PSD este bine să înţeleagă că are de ales între candidatul simpatic, nesimpatic, convingător, mai puţin convingător al acestei alianţe, sau domnul Nicuşor Dan. Pentru că Victor Ponta nu are cum să intre în finală”, a mai spus Crin Antonescu.

Mesaj şi către electoratul PNL

”Alegătorii Partidului Naţional Liberal trebuie să înţeleagă că acum este momentul în care ei aleg, sigur, pentru România, dar aleg şi pentru ei. Vor să fie, sau să redevină, sau să fie în întregime membrii şi votanţi ai unui Partid Naţional Liberal cu istorie, cu tradiţie, sau vor să fie anexa unei mişcări neomarxiste, susţinută de structuri oculte, de deep state şi de mecanismele poliţieneşti, care au adus la putere şi l-au menţinut pe Traian Băsescu şi care au adus la putere pe Klaus Iohannis, şi acum îi regăsim, aliniaţi, acolo”, a spus Antonescu.

Candidatul coaliţiei a continuat: ”E simplu, dragi liberali, nu e niciun efort. Suntem neoliberali sau suntem marxişti, suntem conservatori sau suntem progresişti”. ”Eu sunt un om care vreau să fiu preşedinte pentru ţara asta, nu pentru alta, cu sprijinul cetăţenilor români, nu al altora. Sunt un conservator, sunt un tradiţionalist şi sunt un om care cred că nu avem nevoie decât de resursele noastre pentru a fi cineva pe lumea asta în Europa şi oriunde. Restul, mergeţi mai departe”, a completat el.

Crin Antonescu a spus că Nicușor Dan, dintre toate prerogativele preşedintelui, a spus că numeşte procurori, ”ceea ce arată foarte clar nu ce e în capul lui, ci ce e în capul celor care vor din nou să-l pună, pentru ca România să nu iasă din acest ciclu absurd în care 20 de ani şi-a tocat forţele în lupte absurde interne”. El a mai spus că problema din punct de vedere electoral este Nicuşor Dan, ale cărui forţe de susţinere sunt aliniate şi văzute.

”Domnul Nicuşor Dan a vorbit dintre toate prerogativele preşedintelui despre una, cu precădere, aceea că numeşte procurori. Procurorii au rolul lor. Bine ar fi să avem din ce în ce mai mulţi procurori bine pregătiţi, procurori drepţi, procurori corecţi şi procurori care să nu se pensioneze la 28 de ani. În fine, glumesc, 48.

Dar faptul că acest om ne spune nouă, dintre toate prerogativele, dintre toate obligaţiile, dintre toate şansele unui preşedinte al României că poate face ceva mai mult cu ţara asta, dintre toate ne vorbeşte numai despre procurori, ne arată foarte clar nu ce e în capul domnului Nicuşor Dan, pentru că acolo sunt multe lucruri respectabile, ecuaţie, analiză matematică, ci ce e în capul celor care vor din nou să-l pună, pentru ca România să nu iasă din acest ciclu absurd în care 20 de ani şi-a tocat forţele în lupte absurde interne”, a mai declarat Antonescu.

Acesta a precizat că despre George Simion şi ”celelalte rude cu sau fără acte ale candidatului Georgescu” nu are rost să vorbească acum, pentru că problema nu este George Simion”.

”Problema noastră din punct de vedere electoral este domnul Nicuşor Dan, încă o dată o spun, ale cărui forţe de susţinere, să vorbim deocamdată doar de cele interne, sunt aliniate, sunt văzute”, a spus Crin Antonescu. El a menţionat că ieri, chiar în ziua în care Dacian Cioloş era numit consilier prezidenţial, partidul pe care l-a condus domnul Cioloş, REPER, dădea un comunicat în care făcea apel la toată lumea să susţină singurul candidat democrat, singura şansă ca România să aibă un preşedinte democrat, adică pe Nicuşor Dan. ”Hopa, până acum mai eram şi noi democraţi. Nu mai suntem. Îmi aduc aminte că din 25, până în 1 decembrie, pe 2 decembrie, era o jale mare şi o chelălăială să iasă domnul Ciolacu să susţină pe doamna Lasconi, atunci era democrat şi domnul Ciolacu, PSD-ul să voteze cu doamna Lasconi, atunci erau şi PSD-iştii europeni, să se facă o coaliţie pro-europeană, europeană, pro-occidentală, atunci eram mai mulţi democraţi”, a spus Antonescu. ”Cine e, domnilor, urmaşul lui Iohannis? Eu sau domnul Nicuşor Dan? Deci asta este o chestiune pe care fiecare PSD-ist apt să voteze şi fiecare liberal apt să voteze trebuie să o gândească şi să o cântărească”, a declarat candidatul PNL-PSD-UDMR.