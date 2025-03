Crin Antonescu: Marea problemă cu Victor Ponta nu e doar că e trădător, ci că e travestit

Candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu, a stabilit, în direct la "Un preşedinte în faţa naţiunii", care este problema cu Victor Ponta. Foto: Antena 3 CNN

Candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu, a stabilit, în direct la "Un preşedinte în faţa naţiunii", care este problema cu Victor Ponta. Întrebat care este duşmanul său politic, Crin Antonescu a răspuns că acesta este Ponta, iar problema cea mare "nu e că e trădător, ci travestit".

Candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidenţiale din acest an, Crin Antonescu, a fost prezent la "Un preşedinte în faţa naţiunii", moderată de Mihai Gâdea la Palatul Parlamentului. Acesta a fost întrebat de redactorul-şef antena3cnn.ro, Robert Kiss, "care e cel mai mare dușman, cel mai apropiat și cel mai mare trădător".

"Trădătorul nu e mare, dar este trădător. Victor Ponta. Apropo, marea problemă nu este că este trădător, ci că este travestit", a fost răspunsul candidatului coaliţiei.

Acesta a continuat enumerând oamenii de care a fost apropiat pe parcursul carierei sale politice.

"Am avut oameni politici sau de care am fost apropiat în decursul timpului, cum ar fi Stelian Tănase, Dinu Patriciu, o personalitate care lipsește României de mulți ani. A însemnat mult pentru mine, deși nu am avut relații de afaceri cu el, cum s-a vorbit mult prost și calomnios. Au fost oameni cu care am construit, ei fiind mai tineri; nu pot să spun că i-am format, dar cu care, din postura de mai bătrân, am colaborat. Oameni care au făcut și fac lucruri importante – Eduard Hellvig, Mircea Roșca. În ultimii zece ani, cel mai apropiat politician mi-a fost Adina Vălean, și vorbesc de politician", a continuat prezidenţiabilul.

Acesta a încheiat spunând că nu a avut duşmani.

"Dușmani n-am avut, dacă prin dușmănie înțelegem încărcătură sufletească. Nu cred că merită să urăști, dar adversari, chiar dacă nu pe aceeași poziție, mi-au fost mereu cei care mi s-a părut că frânează sau riscă să afecteze evoluția României spre democrație. Pe rând, au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu. Băsescu are un loc special, pentru că, spre deosebire de ceilalți doi, a fost un mare impostor – chestiunea dreptei și a statului de drept, adică două mari valori pentru mine, pe care el le-a falsificat", a spus Crin Antonescu.