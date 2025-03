Crin Antonescu o ironizează pe Elena Lasconi, care l-a întrebat de ce nu s-a angajat: „Nu am încercat la cabinetul soției”

Crin Antonescu a fost invitatul lui Mihai Gâdea la dezbaterea „Un președinte în fața națiunii”, luni, 31 martie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din luna mai, a fost invitatul lui Mihai Gâdea la dezbaterea „Un președinte în fața națiunii”, luni seara. Printre întrebările la care acesta a răspuns, a fost și una din partea unuia dintre contracandidații săi, președintele USR, Elena Lasconi, care l-a întrebat unde a încercat să se angajeze în ultimii zece ani și de ce nu l-a angajat nimeni.

„Sărutmâna! Stimată doamnă Lasconi, poate pentru că nu am încercat să mă angajez la cabinetul parlamentar al soției mele.”, a răspuns Crin Antonescu, un apropo la faptul că soțul Elenei Lasconi este angajat pe post de consilier la grupul USR din Camera Deputaților.

„N-am avut nicio încercare, nu s-a pus problema, puteam fi parlamentar, puteam fi angajat la un cabinet parlamentar, n-am încercat și n-am reușit.

Nu vreau să fie vreo notă de malițiozitate în răspuns. Am considerat că, de vreme ce am alte preocupări, că îmi permit să mă ocup de aceste lucruri, nu e cazul să încasez niște sume de la statul român sau de la privați pentru care să fac figurație. Deci de aceea, doamna Lasconi. Nu mai are întrebări doamna Lasconi?”, a mai spus candidatul coaliției la alegerile prezidențiale.

Cine este soțul Elenei Lasconi și unde lucrează

Elena Lasconi a câștigat, în 2020, funcția de primar USR în orașul Câmpulung.

Un an mai târziu, soțul Elenei Lasconi, avocatul Georgescu Cătălin - Teodor, a fost angajat de USR pe poziția de consilier juridic în Parlamentul României.

Anterior, soțul Elenei Lasconi a câștigat, în 2019, doar 700 de lei pe lună din avocatură. În 2020, Georgescu nu a raportat niciun venit putând fi asimilat cu un șomer. În 2023, el a ajuns la un salariu de 6.300 lei net, ca și consilier USR în Parlament, potrivit newsweek.ro.

Cine este soția lui Crin Antonescu și unde lucrează

Crin Antonescu a fost căsătorit cu Aurelia Antonescu, care a murit în 2004, și împreună cu care a avut o fiică, Irina, născută în 2001.

În 2009, s-a recăsătorit cu Adina Vălean, colegă de partid și europarlamentar. Cuplul este cunoscut pentru discreție și pentru sprijinul reciproc oferit pe parcursul carierei politice.