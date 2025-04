Crin Antonescu: ”Ponta şi Simion practică un fel de spiritism şi pretind că intră în contact cu spiritul lui Georgescu”

Crin Antonescu. FOTO Agerpres

Candidatul Alianţei „România Înainte”, Crin Antonescu, afirmă că „Victor Ponta şi George Simion se comportă ca în cadrul unor şedinţe de spiritism, în care pretind că vorbesc cu spiritul lui Călin Georgescu”, relatează Agerpres.

"Vedem doi candidaţi, domnii Ponta şi Simion, care practică un fel de şedinţe de spiritism şi fiecare pretinde că a intrat şi intră în contact cu spiritul lui Georgescu. Nu mi se pare că este normal să vrei votul unor oameni de un asemenea spiritism", a declarat Crin Antonescu, la un eveniment electoral, la Piatra-Neamț.

Totodată, Crin Antonescu l-a acuzat pe Nicuşor Dan că încasează salariul de primar, deşi nu a mai fost de jumătate de an la serviciu.

"Domnul Nicuşor, cel anti-sistem, care spre deosebire de mine care sunt întrebat de ce nu am fost angajat un număr de ani, deşi nu am luat salariu de la nimeni dintre cei care mă întreabă, domnul Nicuşor care este angajat primar, ia un salariu şi nu a mai dat pe la serviciu de jumătate de an. Nu are nici el vreo preocupare de a discuta cu românii vreun program. Are preocuparea de a ataca, împreună cu Ionuţ Moşteanu şi alţii, o femeie fără apărare: Elena Lasconi. Astea sunt preocupările principalelor candidaţi. Din când în când mă întreabă pe mine de ce nu am avut serviciu în ultimii opt ani, mă insultă, se mai insultă între ei", a adăugat Crin Antonescu.

Candidatul Alianţei "România Înainte" la prezidenţiale, Crin Antonescu, a fost prezent, sâmbătă, la Piatra-Neamţ în cadrul unui miting electoral la care au mai participat Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu dar şi alţi lideri ai PSD şi PNL.