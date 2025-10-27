Cristela Georgescu ar fi primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în afaceri petroliere cu un fost agent KGB din Transnistria

Firma care ar fi plătit-o pe Cristela l-a avut asociat, în trecut, pe unul dintre apropiații lui Călin Georgescu / Foto: Hepta

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție Călin Georgescu, ar fi încasat 40.000 de lei de la o companie falimentară care a exportat, în trecut, inclusiv motorină în zona separatistă Tiraspol, controlată de Moscova prin interpuși. ANAF a descoperit un contract cu soția lui Călin Georgescu, despre care spune că nu a putut face dovada prestării serviciilor, potrivit Fanatik.

Firma care ar fi plătit-o pe Cristela l-a avut asociat, în trecut, pe unul dintre apropiații lui Călin Georgescu, care apare alături de fostul candidat într-un dosar la DIICOT.

Firma de la care Cristela Georgescu ar fi încasat 40.000 de lei a fost înființată în 2014, iar până în 2023 a fost controlată de Osman Elbis și Ionel Rusen (prin Wall Street Consulting SRL), fiecare cu câte 50%.

Rusen, care a decis să-i cedeze părțile asociatului său în urmă cu doi ani, este cunoscut ca un apropiat al lui Călin Georgescu. De asemenea, Rusen și Georgescu apar într-un dosar la DIICOT în care un om de afaceri din Buzău susține că a fost păcălit cu un milion de euro. Și milionarul Ioan Niculae a dezvăluit că ar fi luat o țeapă de 500.000 de euro de la același Rusen, motiv pentru care, de asemenea, ar fi făcut o plângere la DIICOT.

ANAF: Cristela Georgescu a primit 40.000 de lei pentru care nu a putut face dovada prestației

Descoperirea a fost făcută de ANAF și apare într-un raport realizat de administratorul judiciar al firmei referitor la cauzele prăbușirii și intrării în insolvență a acesteia.

Potrivit documentului, banii ar fi fost încasați printr-un contract de prestări servicii încheiat între firma Marsala Koncept SRL, cu sediul în Portul Constanța, și PFA-ul deținut de Cristela Georgescu. Raportul citat arată că tranzacția ridică semne de întrebare, pentru că nu există dovezi că serviciile au fost efectiv prestate.

Firma Marsala Koncept, cu sediul în Portul Constanța, a avut afaceri de peste 160 de milioane de lei în 2022, dar doi ani mai târziu cifra de afaceri a scăzut drastic, la doar 2,6 milioane de lei. În același timp, datoriile companiei au depășit 25 de milioane de lei.

Administratorul judiciar care se ocupă de insolvența societății susține că firma ar fi fost condusă „prin deturnări contractuale, împrumuturi nerecuperabile și plăți nejustificate pentru servicii care nu au fost realizate”.

Concret, datele din raport arată că ar fi existat un posibil contract fictiv între Marsala Koncept și Cristela, în urma căruia a rezultat plata unei importante sume de bani, pentru care PFA-ul soției lui Călin Georgescu nu a prestat nicio activitate.

De asemenea, datele financiare ale PFA-ului deținut de Cristela Georgescu nu sunt disponibile public.

În paralel, soția lui Călin Georgescu desfășoară activități și printr-o firmă, Cristela Georgescu Education SRL, care are un singur angajat. În 2024, societatea a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 250.000 de lei și un profit net de 25.727 de lei. Firma a fost înființată la finalul anului 2023.

Marsala Koncept, afaceri cu un fost agent KGB din Transnistria

Cel mai mare scandal în care a fost implicată firma care i-a făcut plăți Cristelei Georgescu a vizat exportul de motorină către compania Sheriff din Tiraspol. În 2022, Marsala Koncept SRL a livrat peste 3.000 de tone de motorină către zona separatistă din cadrul Republicii Moldova, controlată de facto de Federația Rusă prin prezența Armatei a 14-a. Ca și Vladimir Putin, patronul holdingului Sheriff, Victor Gușan, a fost agent KGB.