Cristian Tudor Popescu, previziune sumbră. Ce li se pregătește românilor în aceste momente

"Știți care mi se pare problema cea mai gravă? Vreme de un an de zile nu a fost clintit niciun ministru din Guvernul PNL. Și erau... erau miniștri care nu mai aveau ce căuta acolo. N-a fost clintit nimeni. Cuvântul de ordine a fost „nu lăsăm nicio breșă”, „nu facem nicio fisură, că nu se știe ce se întâmplă, se bucură dușmanul”. Prin urmare, „nu schimbăm pe nimeni”.

Nu schimbăm pe Anisie, care are o contribuție însemnată la pierderea de procente ale PNL-ului, n-am nicio îndoială în direcția asta. Este unul dintre cele mai detestate personaje la nivelul întregii țări, deci nu are nicio susținere. Nu vorbesc la PSD, nu are nici pe partea dreaptă, în rândul electoratului activ. PNL ar trebui să aibă acolo un om corespunzător acestui gen de electorat, nu pe această doamnă „Moluscă”. (...) Nu mai vorbesc de acel Ion Ștefan „Grindă”, pe la Dezvoltare... Mai sunt și alții. Niciunul dintre aceștia nu a fost mișcat într-un an de zile în care PNL a avut guvern monocolor.

Acum, guvernul va fi tricolor, cu USR-PLUS și UDMR. Cum se vor produce oare remanierile într-un astfel de guvern, dacă Guvernul Orban n-a fost în stare să-și recunoască găurile, bulele de neant din structura guvernului și să le înlăture într-un an de zile? Cum o să dea Cîțu afară, de pildă, pe un ministru incompetent de la USR? Cum o să facă asta?

Vor fi practic trei guverne. N-o să poți să te atingi de nimeni, cum să dai afară pe cineva de la UDMR? Tu ca premier? Pentru că nu e bun, pentru că nu face față... Nici vorbă! Păi, cum?

Deci dacă nu s-a putut pe guvern monocolor, cu atât mai puțin aici. Prin urmare, greșelile acestui guvern vor fi și mai abitir băgate sub preș, batistă pe țambal, decât cum au fost în guvernarea Orban", a spus CTP, la Digi24.

Negocierile pentru coaliţia de guvernare încep cu handicapuri majore. Care sunt ministerele pe care se bat PNL, USRPLUS şi UDMR

Negocierile pentru formarea coaliţiei de guvernare PNL-USRPLUS-UDMR încep oficial sâmbătă dar potenţialii parteneri au deja pretenţii care intră în coliziune. Mai multe ministere sunt disputate de PNL şi USRPLUS. Cât priveşte cea de-a treia funcţie ca importanţă în statul român, cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor, ea este dorită şi de liberali, şi ce cei de la USR, şi de polticienii maghiari.

Potrivit surselor Antena 3, PNL vizează cu prioritate mai multe ministere şi este dispus să divizeze alte portofolii, precum Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, astfel încât Transporturile să rămână la liberali iar Comunicaţiile să fie cedate USRPLUS.

Concret, PNL vrea:

Preşedinţia Camerei Deputaţilor pentru Ludovic Orban

Ministerul de Finanţe (Lucian Heiuş / Bogdan Huţucă)

Ministerul Justiţiei pentru Cătălin Predoiu (titular în guvernul Orban)

Ministerul Transporturilor pentru Lucian Bode (titular în guvernul Orban)

Ministerul de Externe pentru Bogdan Aurescu (titular în guvernul Orban)

Ministerul Apărării pentru Nicolae Ciucă (titular în guvernul Orban)

Ministerul de Interne pentru Marcel Vela (titular în guvernul Orban) / Rareş Bogdan

La rândul său, USRPLUS doreşte:

Preşedinţia Camerei Deputaţilor pentru Dan Barna

Ministerul Justiţiei pentru Stelian Ion

Ministerul de Finanţe pentru Claudiu Năsui

Ministerul Transporturilor pentru Cătălin Drulă

Ministerul Comunicaţiilor

Mai mult, USRPLUS vrea (dar PNL se opune):

Desfiinţarea inspectoratelor şcolare

Desfiinţarea PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală, principala surs de finanţare pentru infrastructura locală; USR îl vrea desfiinţat pentru că ar fi devenit "puşculiţa patidelor");

Taxe 0 pe salariul minim

Alegerea primarilor în două tururi

Cât priveşe UDMR, această formaţiune vizează:

Preşedinţia Camerei Deputaţilor pentru Kelemen Hunor

Ministerul Mediului pentru Attila Korodi / Tanczos Barna

Ministerul Educaţiei pentru Szabo Odon

Ministerul Culturii (Kelemen Hunor / Hegedus Csilla)

Deputatul PNL Daniel Fenechiu, care face parte din echipa de negociere a liberalilor, confirmă că formaţiunea sa îl doreşte pe Ludovic Orban la şefia Camerei Deputaţilor:

"PNL are un mandat. Ce decide coaliţia este cel mai bine. Noi îl susţinem pe Ludovic Orban. Vom vedea mâine (sâmbătă) cum vor sta lucrurile", a spus deputatul PNL într-o intervenţie la Antena 3.