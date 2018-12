Cristian Tudor Popescu, reacție furibundă la discursul lui Liviu Dragnea: E dispus să se autodetoneze și să ia câți mai mulți după el

Cristian Tudor Popescu a avut o primă reacție după discursul lui Liviu Dragnea, de duminică seară. Jurnalistul susține că Dragnea îi consideră pe socialiștii europeni drept dușmanii țării.

”Mai putem să spunem bună seara? În 16 decembrie 1989 mă gândeam ce o fi cu timișorenii. Mă gândeam cum se simt neînchipuiT de singuri, cu armata pe ei, cu gaze lacrimogene și cu Elena Ceaușescu hotărâtă să radă Timișoara de pe fața pământului. Pe 22 decembrie, când am fugit cu alți colegi de tancuri, am crezut că revoluția e înfrântă și voiam să fug la țară. Eram convins că cei care astăzi sunt reprezentați de Dragnea și de cei din spatele lui e o iluzie. S-a schimbat țara. Sunt mai multe mașini decât oameni în țara asta. Azi m-am trezit din acest coșmar. Azi mi-am dat seama ca oamenii de atunci au câștigat. Acest partid care nu e partid, cum nu era nici Partidul Comunist un partid, era doar o unealtă a lui Ceașusecu, acest partid nu a pierdut niciodată. Ei fie au câșigat alegerile, fie nu au pierdut. Au fost într-un fel sau altul la putere, chiar și când era Traian Băsescu. Până și în guvernul Cioloș. Cei de la PSD sunt pecingine pe sufletul țării. Suntem în marș spre dictatura social-democrată. Partidul este țara, e poporul e Justiția. Partidul decide lucrul ăsta. Partidul e totul în acest moment, așa la definit Dragnea. Criteriul rasial: am auzit de nenumărate ori în aceste zile, că România trebuie să aibă un președinte român. Campania de înlăturale a lui Iohannis e axată pe componenta rasială.

Creier nu trebuie să avem, așa spune Dragnea. Antioccidentalismul nu trebuie să fie iertat.

În seara asta s-a renunțat la orice fațadă. Dragnea a zis că nu se duce să pozeze cu socialiștii europeni, de aceea spun că nu mai e un partid. Din moment ce acest om spune de socialiștii europeni că sunt dușmanii României, prin urmare ce să mai spunem de populari sau liberali, aceea sunt super-dușmani. Dragnea a spus că dorește să distrugă statul, care crede el că e paralel. Nu mai trebuie să existe opoziție cum era înainte de 1989.

Va urma un regim naționalist care în niciun caz nu e pozitiv. Anti-românii, adică cei pe care îi consideră ei că sunt așa, să fie distruși. Uitați-vă ce practică în CEx, chiar la adresa lui Oprișan. A zis că a vorbit prea mult.

Dragnea e dispus să se autodetoneze și să ia câți mai mulți după el. El îndeamnă la rupere. Taie toate punțile.

O deosebire față de 89 sunt pașapoartele. Acum poți să pleci oricând din această țară și asta e în avantajul lui Dragnea. Vor rămâne doar ai lui. Pe Dragnea și ai săi, poporul român i-a adus la putere. Moțiunea de cenzură nu are nicio șansă.

Dacă alegerile prezidențiale vor fi câștigate de PSD nu mai avem nicio șansă. Aceste alegeri pot fi ultimele alegeri libere. Ce ne rămâne este să votăm. Așa vom afla cine suntem noi și cine e România. Vom afla în ce măsură poporul este complice”, a declarat Cristian Tudor Popescu, la Digi 24.