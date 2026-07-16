Culisele ședinței tensionate de la Cotroceni. Grindeanu: Președintele a spus că a reascultat înregistrările și că unii s-au răzgândit

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a povestit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, ce s-a întâmplat la consultările de la Palatul Cotroceni: cum a fost respins de PNL și USR un guvern „de armistițiu” propus de Kelemen Hunor, cum președintele Nicușor Dan i-a confruntat pe liderii care își schimbaseră poziția de la o zi la alta, spunându-le că a reascultat înregistrările consultărilor oficiale, și cum, la un moment dat, șeful statului a plecat din sală fără să salute.

Cine a vorbit și în ce ordine

„Pentru că acolo nu a venit PSD-ul, ci a venit grupul minorităților, Varujan Pambuccian, cât și Kelemen Hunor. Și au propus diverse variante. Varujan a propus ceva de tipul reluării fostei coaliții, cu un prim-ministru independent politic, dar cu guvern politic, iar Hunor a avut mai multe scenarii. Cel mai mult s-a vorbit despre acel guvern – cred că l-a numit «de armistițiu» Hunor, de tranziție, dacă vreți –, de câteva luni, care să închidă PNRR-ul, să facă bugetul pentru anul 2027 și în toamna târzie, iarna acestui an, să vedem dacă lucrurile pot continua cu guvernul acesta sau e nevoie de o nouă formulă. Noi am fost de acord. PSD-ul a fost de acord cu ambele variante din dorința de a debloca. Cine nu a fost de acord sunt ceilalți: PNL și USR”, a declarat Grindeanu.

Întrebat cine anume a refuzat, Grindeanu a descris ordinea intervențiilor: „Ordinea a fost invers proporțională cu ponderea în Parlament. Deci a început Varujan, Hunor, Fritz, Bolojan. Prima oară, Fritz”.

Cum a fost respins guvernul „de armistițiu”

„Că suntem într-o altă, să spunem, realitate politică în acest moment. Ceea ce a spus Hunor – că dacă vorbim de un guvern de armistițiu înseamnă că toate lucrurile se pun în paranteză, punem binele țării pe primul loc, trecem aceste luni și pe urmă revenim la bătăliile politice – a fost refuzat. Fritz a spus că nu e de acord cu așa ceva, că realitatea politică este cu totul alta și nu putem pune în paranteză aceste lucruri, chiar dacă vorbim de PNRR, de buget, de România, de agenții de rating și așa mai departe. Și a fost susținut în treaba asta și de Bolojan” – Sorin Grindeanu, liderul PSD.

„Am reascultat înregistrările”

Cel mai tensionat moment relatat de Grindeanu a avut loc la o întâlnire anterioară, în format restrâns, după ce PNL își schimbase poziția exprimată public la consultările oficiale de marți – consultări care, spune liderul PSD, sunt înregistrate.

Întrebat dacă președintele era iritat, Grindeanu a răspuns: „Nu, a vrut să afle de ce s-a schimbat punctul de vedere de marți până joi, spunându-ne: «Am reascultat înregistrările»”.

Acesta mai spune că Nicușor Dan nu l-a întrebat pe Bolojan „dacă l-a mințit, că era evident că a mințit. L-a întrebat de ce s-a schimbat punctul de vedere”, iar premierul „a tăcut”.

Totodată, Sorin Grindeanu a confirmat că președintele a părăsit sala fără să-și ia rămas bun: „A plecat fără să salute. Acum, cu trântitul ușii... Mă rog, sunt mari ușile de la Cotroceni. Poți să le scapi”.