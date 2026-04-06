Cum s-ar putea implica România în eliberarea Strâmtorii Ormuz. Miruţă: Cu divizii de scafandri şi ofițeri de Stat Major cu experienţă

Radu Miruta, despre cum s-ar putea implica România în eliberarea Strâmtorii Ormuz;Foto: Agerpres

Ministrul Apărării a spus, încă o dată, că "asupra securității României nu există riscuri în acest moment generate de acest război care a început în Iran" şi că "în fiecare zi, de trei ori pe zi, Ministerul Apărării face analize, la milimetru, cu ce se întâmplă acolo".

Ministrul Apărării a spus, încă o dată, că "asupra securității României nu există riscuri în acest moment generate de acest război care a început în Iran" şi că "în fiecare zi, de trei ori pe zi, Ministerul Apărării face analize, la milimetru, cu ce se întâmplă acolo".

"Au apărut acele întrebări la adresa Ministerului Apărării, a spus președintele că se va implica România. Cum? Eu fac lucrurile un pic diferit și cu toate că asta îmi aduce titluri bombastice și articole prin presă, eu cred că este momentul ca armata română să spună cinstit cetățenilor României ce poate să facă, cu ce poate să facă, cum poate să facă.

Am enumerat pentru acele situații în care România s-ar implica post-conflict în eliberarea Strâmtorii Ormuz care sunt lucrurile tehnice pe care România le-ar putea pune pe masă, neînsemnând că vreuna dintre ele va fi pusă, neînsemnând că este suficient.

Armata română are două divizii de scafandri foarte profesioniști, de mare adâncime, care bănuiesc că ar putea avea ceva de făcut acolo post-conflict, are ofițeri de Stat Major, care au coordonat astfel de activități oarecum, dacă vreți, similare, dacă nu identice, are vânători de mine, are un serviciu secret al armatei foarte conectat la nivel internațional și de multe ori informația face diferența. Lucrurile astea se înscriu în șirul de potențiale metode care ar putea fi utilizate acolo. România nu mai stă deoparte", a declarat Miruţă pentru sursa amintită.

România, în coaliţia dispusă să ajute în Ormuz

Președintele Nicușor Dan a anunțat la data de 20 martie că România se alătură unei coaliții formate din alte cinci state europene (Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Olanda) și Japonia pentru „asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație”.

Cele șapte țări au semnat o declarație în care își anunță disponibilitatea de a „contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea sigură prin Strâmtoare”.