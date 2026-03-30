Trimite România militari pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz? Nicușor Dan: „Nu suntem încă acolo”

Șeful statului a subliniat că țara noastră „își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat că, în acest moment, Coaliția celor cinci state europene, plus România, și Japonia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz face „planuri și scenarii” pentru momentul când va fi o încetare a focului. „Nu suntem încă acolo”, a subliniat Nicușor Dan când a fost întrebat concret dacă România va lua parte la acțiuni de deminare în regiune. Șeful statului a comparat această alianță de state cu Coaliția de Voință, alianța țărilor europene care s-au angajat să ajute Ucraina.

„Așa cum Coaliția de Voință, vorbim de Ucraina, a lucrat în mod consistent și are planuri de acțiuni care presupun însă o încetare a focului, exact același lucru se conturează în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz. Adică sunt țările care s-au angajat să facă asta, în beneficiul lor și al economiei mondiale, care au început să facă planuri și scenarii pentru momentul când va fi o încetare a focului. Nu suntem încă acolo”, a declarat, luni seara, Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat la data de 20 martie că România se alătură unei coaliții formate din alte cinci state europene (Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Olanda) și Japonia pentru „asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație”.

Cele șapte țări au semnat o declarație în care își anunță disponibilitatea de a „contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea sigură prin Strâmtoare”.

Șeful statului a subliniat atunci că țara noastră „ își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

Ulterior acestui anunț, ministrul Apărării a anunțat că țara noastră poate trimite în zonă ofiţeri de stat major, „personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare” sau poate ajuta cu schimb de informații. Radu Miruță a subliniat că deocamdată se analizează în ce măsură poate contribui România la eforturile de dezescaladare a situației din Strâmtoarea Ormuz.

Într-un interviu la Antena 3 CNN, ministrul Radu Miruță a spus că solicitarea către România de a lua parte la o Coaliție de țări dispuse să intervină pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, după încheierea conflictului, a ajuns direct la președintele Nicușor Dan.

Miruță a spus că ulterior, acesta i-a prezentat președintelui exact cum poate contribui România la aceste potențiale operațiuni. Nu există însă planuri concrete privind Ormuz deocamdată, a adăugat ministrul Apărării: „Mai mult decât atât, pasul doi nu avem”.