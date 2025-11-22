Cum s-au blocat tăierile la stat? Florin Manole: “Niciun ministru nu dorește concedieri colective”

"Ministrul Muncii își dorește să existe cât mai mulți oameni în piața muncii", a spus Florin Manole. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat sâmbătă la Antena 3 CNN că niciun ministru din Guvernul Bolojan nu își dorește concedieri colective la stat. El a spus că la Ministerul Muncii se va opune concedierilor, având în vedere că deja au scăzut cu 6,7% cheltuielile cu salariile la instituția pe care o conduce.

“Cred că orice funcționar public care face un serviciu public astăzi trebuie să rămână să facă serviciul ăla public pentru că în primul rând statul român ca orice stat normal trebuie să asigure servicii. Eu am spus în repetate rânduri că avem deficit de personal în multe zone. Sunt case de pensii care nu au numărul de angajați pe care ar trebui să îl aibă de ani de zile”, a precizat Florin Manole.

Ministrul Muncii a mai precizat: “Există un cod al muncii, care vorbește despre cum se poate și trebuie să se medieze orice fel de posibilă concediere colectivă. Niciun ministru nu își dorește concedieri colective. Ministrul Muncii își dorește să existe cât mai mulți oameni în piața muncii, atât privată, cât și la stat, își dorește servicii publice care să funcționeze”.

Cât privește asumarea răspunderii Guvernului condus de Ilie Bolojan, Florin Manole a spus că acest lucru se va face după primirea tuturor avizelor de la CSM și până la data de 28 noiembrie, când este termenul limită pentru îndeplinirea condițiilor din PNRR.

Dacă proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților va pica la CCR, Florin Manole a spus că ar fi un eșec care trebuie asumat de “cine a greșit”:

“Este un eșec pe care trebuie să îl asumăm. Cine a grești trebuie să își asume asta. Sunt ferm convins că am făcut tot ce am putut, tot ce trebuia și nu mai e nimic care ar fi putut fi făcut și să nu-l fi făcut ca ministru al Muncii”.

Ce a spus Ilie Bolojan despre tăierile de 10% în rândul bugetarilor

Ilie Bolojan a declarat, vineri, că Guvernul nu și-a propus să taie cu 10% toate salariile, precizând însă că se vor face reduceri oriunde banii sunt cheltuiți în mod nejustificabil sau unde se pot face economii.

„Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea și nu își propune să facă Guvernul. V-aș da câteva exemple. Acolo unde într-o primărie se constată că numărul de angajați depășește norma care va fi stabilită și pe care alte primării o respectă pot fi desființate posturile sau pot să își verifice sporurile sau grilele de salarizare. Acolo unde sunt în plus consider că impozitele cetățenilor trebuie să plece în investiții nu în salarii pentru posturi care nu se justifică, indiferent că vorbim de o primărie mare sau o primărie mică.

Aș da un exemplu minor de la Guvern pe reducerile de cheltuieli: plăteam pe mașini la început de an 840 milioane chirii pe lună. Am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie și în ultima fază a fost anulat contractul de închiriere cu RA-APPS, am făcut un alt contract și față de valoarea inițială plătim doar 10% față de cât plăteam la începutul anului. Nu s-a surpat Cancelaria, nu s-a întâmplat nimic deosebit. Avem economie de 700 milioane lunar. Poate părea puțin la nivelul unui buget de stat, dar gândiți-vă cum ar fi să facă fiecare companie acest lucru”.