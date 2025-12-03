Cum vor fi protejați muncitorii din UE de „garanția pentru competențe”. Mînzatu: Sunt șoferi de TIR exploatați, joburi amenințate de AI

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a spus miercuri, la Antena 3 CNN, că joi va lansa "strategia UE pentru locuri de muncă de calitate". "Prioritari sunt lucrătorii exploatați din cauza contractării precare", a spus ea. Mai mult, ea a subliniat faptul că "România trebuie să se concentreze pe PNRR".

"Mâine lansez această strategie a Uniunii Europene pentru locuri de muncă de calitate. Nu intru în detalii, dau câteva exemple, însă relevante pentru România. În primul rând, propunem o nouă garanție europeană, garanția pentru competențe, care e foarte relevantă pentru lucrătorii din industria automotive și toată rețeaua de aprovizionare, tot lanțul de aprovizionare pentru automotive. Industria europeană automotive se confruntă cu diverse probleme, se confruntă deja cu restructurări.

În anumite situații venim cu o soluție, o garanție care să fie susținută din fonduri europene, prin care lucrătorii din automotive să poată fi sprijiniți să își găsească, în aceeași companie, în industrie sau în sectoare economice adiacente, un loc de muncă în care să-și poată folosi competențele. Evident, dacă au nevoie de instruire suplimentară, de sprijin suplimentar, dacă e nevoie de subvenționarea temporară a locului de muncă la noul angajator sau pe noua poziție, să-i putem sprijini în acest concept garanția europeană pentru competențe", a spus Roxana Mînzatu.

"Pentru mine, prioritatea sunt lucrătorii care de multe ori ajung să fie exploatați, abuzați în Uniunea Europeană datorită unor prevederi contractuale precare, a unor lanțuri de sub-contractare foarte precare. Lucrătorii din transport, am discutat cu șoferi de TIR care nu sunt doar români, sunt polonezi, sunt din afara Uniunii Europene, care ajung să fie recrutați și să-și facă desfășoară activitatea fără să aibă asigurări medicale, asigurări sociale, lucrând mai multe ore decât este cazul, primind un salariu sub minimul legal.

Vom veni cu propuneri pentru a sprijini aceste categorii de lucrători, pentru ca ei să fie protejați, remunerați așa cum prevede legislația europeană și standardele europene. Și nu e vorba numai de transport, că ne uităm în construcții, ne uităm în agricultură, sectoare în care lucrătorii circulă în interior Uniunii Europene și de multe ori devin forță de muncă ieftină și exploatată și abuzată.

Și atunci și pentru această categorie de lucrători o să venim cu o serie de soluții, atât prin strategia pe care lansez mâine, cât și prin pachetul de mobilitate echitabilă a forței de muncă pe care îl vom lansa în 2026", a mai spus Mînzatu.

Ea a subliniat şi importanţa "lucrătorilor afectaţi de AI".

"Un sector important sunt lucrătorii afectați de AI. Sunt locuri de muncă care se transformă, care vor dispărea, cred că e nevoie să reflectăm dacă ne trebuie cadru legislativ și trebuie să investim și în formarea competențe care să permită angajaților să integreze competențele cu AI-ul și să nu fie concediați.

Strategia e complexă, mesajul transmis azi în colegiul comisarilor: Europa nu poate fi competitivă dacă abandonează standardele calității locurilor de muncă", a subliniat Mînzatu.

Mînzatu: "România trebuie să se concentreze pe PNRR"

Mai mult, vicepreşedinta a subliniat faptul că "România trebuie să se concentreze pe PNRR".

"Am prezentat săptămâna trecută cu comisarul Dombrovskis pachetul de toamnă din semestru european și el a transmis un mesaj pozitiv pentru România, în sensul în care România se află pe o traiectorie bună, se încadrează la limită în ținta agreată pentru 2025. Deci mesajele sunt pozitive și ce trebuie să facă România este să se concentreze pe absorbția de fonduri europene. În primul rând, PNRR, pentru că investițiile au un termen foarte clar, ce nu se termină până în august 2026, nu va putea fi decontat din fonduri europene. Mai mult, poate afecta plata unor tranșe, întrucât unele investiții sunt jaloane din PNRR.

Deci asta este prioritatea zero pentru România și, de asemenea, fondurile din politica de coeziune, fondurile europene clasice. Şi acolo ceasul ticăie sunt, sunt termene care trebuie respectate și evident că, în paralel, trebuie făcut un efort și pe accelerarea implementării în aceste tipuri de fonduri.

Fondul social european, pe care îl implementăm în comisie și de care mă ocup eu, dar și fondurile pentru infrastructură, pentru zona de sprijinire a mediului de afaceri, toate sunt un pachet de soluții pe care România le are la dispoziție. Toate ministerele, toate autoritățile, firmele de construcții, furnizorii de soluții, toți laolaltă, trebuie să facă un efort în acest sens în perioada", spune ea.