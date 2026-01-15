Cum vrea primarul din Iași să facă concedieri. Începe cu angajații care au venit beți la serviciu: „Au fost două sau trei cazuri”

Primarul din Iași, Mihai Chirica. Foto: Agerpres.

Primarul din Iași, Mihai Chirica, a spus joi, în direct la Antena 3 CNN, că va da afară angajații care vin beți la serviciu. „Începem cu toți angajații care nu-și respectă relația cu primăria, cu comunitatea, și sunt și astfel de cazuri”, a spus el. Totuși, a recunoscut că nu au fost multe cazuri de acest fel și a subliniat că „i-am dat ca exemplu, pentru că, la fel ca în orice organizație sau instituție, există oameni care nu au nimic de-a face cu emblema și onoarea unei instituții care reprezintă o comunitate publică locală”.

„Începem cu toți angajații care nu-și respectă relația cu primăria, cu comunitatea, și sunt și astfel de cazuri. De ce trebuie să ne ascundem? Nimeni nu-i perfect, și nici Iașiul nu emblema perfecțiunii față de ce se întâmplă și în alte instituții”, a spus Chirica.

Totuși, nu au fost multe astfel de cazuri, afirmă primarul.

„Nu știu, cred că au fost două sau trei cazuri. Le-am dat ca exemplu, pentru că, la fel ca în orice organizație sau instituție, inclusiv în cadrul instituției pe care o conduc, există oameni care nu au nimic de-a face cu emblema și onoarea unei instituții care reprezintă o comunitate publică locală și, prin urmare, cu ei vom începe. De ce să dau afară pe cineva care își face treaba sau de ce să îi tai salariul? Începem cu ei. Sunt persoane care au fost prinse în diverse situații, au lipsit de la serviciu sau nu și-au îndeplinit atribuțiile. Începem cu ei. Sunt oameni care sunt deja la pensie și care se află pe prelungirea prevăzută de lege, în a doua categorie, și așa mai departe”, a argumentat el.

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți seara, în transparență decizională, proiectul pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea și care vizează reforma Administrației. Documentul introduce și o „listă a rușinii” cu datornicii, persoane fizice sau juridice.

Cseke Attila a explicat ce variante au primarii atât anul acesta, cât și anul următor.

„Din 2027 este obligatorie reducerea numărului de posturi, care depinde de situația în care se află fiecare primărie: fie posturi vacante, fie posturi ocupate, fie ambele. În 2026, deci doar temporar, se oferă variantă reducerea cheltuielilor de personal cu 10% dacă nu se dorește reducerea posturilor”, a spus Cseke la Antena 3 CNN.