Scenariu neașteptat după nominalizarea lui Dacian Cioloș ca premier desemnat

Până acum, într-o ședință fulger, cei din USR au stabilit echipa de negocieri și mandatul pe care îl au pentru formarea unui guvern.

Totodată, USR vrea să refacă alianță în formula ei inițială și invită PNL la responsabilitate politică, dar liberalii îi cer formațiunii să caute susținere la partidele care au ajutat sa dea jos Executivul. Premierul interimar a precizat - pe pagina sa de Facebook - că va discuta cu USR însă cu o condiție.

”Am luat act de desemnarea făcută de președintele Klaus Iohannis.

De astăzi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier desemnat, este una imensă. Are acum posibilitatea să negocieze cu partidele care au susținut moțiunea de cenzură (PSD și AUR), pentru a forma majoritatea necesară învestirii unui guvern stabil.

PNL va discuta cu domnul Cioloș, după ce acesta va găsi soluția unei majorități împreună cu aliații săi de la moțiunea de cenzură, PSD și AUR”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

”Este o nominalizare venită în urma faptului ca o majoritate a fost testată în Parlament, eu așa consider. Adică PSD, AUR și USR și probabil ca urmare a acestei majorități și având cele mai mari șanse să se păstreze, probabil de aceea președintele a făcut această nominalizare care, dacă ne luăm după ce s-a întâmplat la moțiunea de cenzură, ar însemna sa aibă și voturile să treacă”, a declarat ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu.

În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu dorește ca interimatul să dureze foarte mult, întrucât România are mare nevoie de un Guvern pentru a gestiona problemele cu care țara se confruntă în acest moment, fiind în plină criză economică și sanitară și politică.

”Eu nu aș dori să avem un interimat foarte lung, fiindcă s-ar putea să rezolvăm problemele cele mai arzătoare prin Parlament şi cu Hotărâri de Guvern, dar legea bugetului nu poate fi trimisă de acest Guvern în Parlament şi Parlamentul nu are cum să facă, fără Guvern, proiect de lege”, a declarat Kelemen Hunor.

În schimb liberalii din tabăra lui Ludovic Orban ar putea vota guvernul Cioloș în Parlament.

”Mi se pare neverosimil ceea ce se întâmplă în acest moment și anume că domnul președinte ne lasă sa credem că se va putea coagula o nouă majoritate parlamentară în jurul noului președinte al USR, Dacian Cioloș”, spune Gabriela Firea.

Aceeași părere o au și liderii AUR.

”Este o soluție foarte proastă pentru România. De ce? Pentru că se da șah la PNL care va fi pus într-o situație imposibilă de a explica electoratului lui si membrilor tot jocul făcut în jurul lui Cîțu, ațâțat și susținut și de președintele Iohannis, și care se va vedea într-o alianță de guvernare ca al doilea partener. USR va negocia maximalist o poziție în guvernare”, susține Claudiu Târziu.

În 10 zile, premierul desemnat Dacian Cioloș trebuie să ceară votul de încredere în Parlament

Dacian Cioloş, propunerea de premier făcută de președintele Klaus Iohannis, are la dispoziție 10 zile pentru a-şi forma guvernul ca sa obțină votul de încredere in Parlament.

Dacă trece testul, Dacian Cioloș ar putea deveni premier pentru a doua oară. În cazul în care nu va reuși, poate să-și depună mandatul de premier desemnat, anunțând că n-a reușit să formeze o majoritate în Parlament, sau poate să meargă în plen, pentru a fi respins prin vot.

O dată picat un guvern cu un premier care nu este Florin Cîţu, președintele poate veni cu o nouă nominalizare, de data aceasta chiar Florin Cîţu.

”Din toate aceste propuneri eu am reținut una, pe care o voi și propune în practică și am decis să îl desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim ministru pe domnul Dacian Cioloș”, a declarat, ieri, președintele.

După anunțul făcut de Klaus Iohannis, președintele USR a scris imediat pe Facebook.

”Klaus Iohannis mi-a cerut să formez un nou guvern. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum am și anunțat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării și să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză și pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forțelor politice”.

”Nu a fost o surpriza, în contextul în care președintele ne spunea și ne-a confirmat că celelalte partide fug de asumarea guvernării pentru că e o perioadă de criză, noi am spus ca nu fugim, suntem aici si am cerut președintelui să ia in serios această propunere”, a declarat și Barna.

Dacian Cioloș a mai fost premier în perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, fiind numit în fruntea unui guvern de tehnocrați. USR a venit și cu un program de guvernare în care este inclus un plan pentru scăderea prețului energiei electrice cu 32%, dar și o strategie coerentă pentru limitarea răspândirii SARS COV 2. Evident, pe masă se află veșnica solicitare, desființarea SIIJ până la finalul lunii octombrie, legile justiției anul viitor și cartoful fierbinte al tuturor guvernărilor, principala promisiune veșnic neîndeplinită, marea păcăleală și anume reforma pensiilor speciale. USR mai cere zero taxe pe salariul minim, măsură cu care însă foștii parteneri de coaliție nu au fost niciodată de acord.

Vot în Parlament chiar și fără sprijinul PNL

Guvernul Cioloș va ajunge la votul din Parlament chiar și fără sprijinul PNL, spune Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene.

Dacă PNL şi UDMR nu vor negocia cu USR, spune el, atunci partidul poate merge cu o propunere de Guvern în Parlament, iar în acel caz PNL şi PSD vor trebui să explice românilor de ce refuză susținerea unui "guvern legitim".

Cristian Ghinea mai precizează că USR nu are discuții cu PSD şi că, în negocierile cu PNL şi UDMR, cei de la USR vor să stabilească și o reîmpărțire a portofoliilor.

”Dacă PNL şi UDMR nu vor negocia cu USR, atunci USR poate merge cu o propunere de Guvern în Parlament, iar în acel caz PNL şi PSD vor trebui să explice populației de ce refuză susținerea unui guvern legitim”, spune Ghinea.

Negocierile dintre PNL şi USR sunt însă aproape imposibile. Cel puțin asta reiese din declarațiile lui Florin Cîțu de la momentul votării moțiunii de cenzură.

Atunci l-a numit pe Cioloș "tovarășul cu spirală" şi i-a amintit cu același prilej că a fost șeful "Guvernului zero".

