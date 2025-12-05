Ciucu spune că Drulă e jos în sondaje pentru că l-a tot atacat: "Oamenii nu mai votează acest tip de politică"

Candidatul PNL la Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu. Foto: Captură Antena 3 CNN

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus vineri la Antena 3 CNN, că "oamenii nu mai votează acest tip de a face politică", referindu-se la atacurile candidatului USR, Cătălin Drulă. Mai mult, Ciucu a făcut o diferenţă între el şi Băluţă, spunând că "e o diferenţă" între "a face metrou pe banii altora" şi a face un spital cu forţele sectorului.

"Fiind foarte jos în sondaje sau nu știu din ce alte considerente, a considerat că trebuie să mă atace toată campania, și nu a mers, pentru că oamenii nu mai votează acest tip de politică. Oamenii vor să le spui ce vei face cu orașul lor, ce vei face cu viețile lor ca primar, odată ce vei ajunge acolo.

Oamenii or să vadă ce înseamnă onestitate și ce nu înseamnă onestitate. Eu nu m-am apucat nici măcar să-l atac pe domnul Nicușor Dan, nu l-am atacat nici pe domnul Drulă. Mi-am luat din timpul meu de campanie, un timp totuși limitat, o campanie dusă cu resurse limitate, ca să răspund unor atacuri", a spus Ciucu.

El a spus că "e o diferenţă" între "a face metrou pe banii altora" şi a face un spital cu forţele Sectorului, referindu-se la candidatul PSD, Daniel Băluţă.

"Dânsul face metrou pe banii altora și cu sprijinul altora. Eu fac spitalul cu forțele Sectorului 6, nu cu ale Ministerului Transporturilor sau Metrorex. E o diferență", a adăugat liberalul.