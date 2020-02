Dacian Cioloș, reproșuri la adresa PNL și a președintelui Iohannis

Într-un mesaj postat pe Facebook, Dacian Cioloș subliniază că ”România a intrat în cea mai gravă criză constituțională din ultimii 30 de ani”, în condițiile în care ”peste noapte, PSD se răzgândește, PNL începe să șovăie iar președintele anunță că începe să nu mai creadă în alegeri anticipate”.

”Perspectiva cea mai probabilă pare cea de a rămâne șapte luni cu un guvern interimar sau un guvern fără susținere majoritară clară în parlament. Am mai trecut în 2016 printr-o astfel de situație și știu că este practic imposibil să faci reforme și să scapi de populisme electorale votate în parlament în astfel de situații”, a scris Dacian Cioloș, pe Facebook.

”În tot acest amalgam de răzgândiri, poziția mea, a PLUS, dar și a Alianței USR PLUS râmâne aceeași. Credem că cea mai bună soluție sunt alegerile anticipate. Doar acestea ne permit să evităm un an pierdut în incertitudini pentru România. Avem nevoie doar de voință politică pentru a ajunge acolo. O desemnare a unui nou prim-ministru în următoarele câteva zile ne-ar readuce pe drumul corect. (...) Suntem gata să mergem în Parlament și să prezentăm programul și echipa noastră de guvernare, singuri sau într-o alianță. Dacă vom reuși, vom guverna, dacă nu, va fi făcut un nou pas către anticipate”, a mai scris Dacian Cioloș.