Dacian Cioloș se laudă cu oameni noi în politică, dar un fost membru de partid a fost ales în conducerea PLUS

Dacian Cioloș a fost ales cu mare fast președinte al PLUS și a vorbit despre oameni noi în politică, dar și despre nevoia de implicare. După scandalul generat de copiii foștilor securiști care au fost PLUS, acum un nou scandal bubuie în partid.

Un fost PRM-ist, Sandu Băbășan, a fost ales în conducerea celor de la PLUS. Acesta nu este nicidecum nou în politică, lucru sesizat de către membrii partidului de la Cluj, cei care i-au transmis o scrisoare lui Dacian Cioloș, însă aceasta a fost ignorată complet, informează Adevărul.

Cei 20 de delegaţi PLUS din Cluj susţin: ”Regăsim cu regret un nume care ridică mari probleme pentru imaginea partidului şi a preşedintelui său. Este vorba de Sandu Băbăşan. Acesta a fost o persoană cu un rol important într-un partid nefrecventabil (PRM), fiind mandatar financiar al partidului. De asemenea, este fratele lui Sergiu Băbăşan ( fost candidat PRM la Primăria Satu-Mare, inculpat penal). În acest caz însă asocierea dintre Sandu Băbăşan şi Srgiu Băbăşan rezultă din rolul lui Sandu Băbăşan în cadrul SC KYO INC SRL. Considerăm că asocierea numelui lui Dacian Cioloş şi a partidului PLUS cu persoane asupra cărora planează suspiciuni rezonabile şi care au avut un rol important în PRM ridică mari probleme de imagine, cu un mare potenţial de discreditare a lui Dacian Cioloş şi a PLUS”.

Potrivit Statutului votat la Congres, nu pot fi membri ai PLUS ”persoane a căror activitate politică precedentă este în contradicţie cu valorile şi principiile PLUS”.

Cei din conducerea PLUS neagă informațiile și arată că Sandu Băbășan nu a fost membru al PRM.