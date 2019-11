Dacian Cioloș: USR și Plus se îndreaptă spre fuziune

Alianţa USR PLUS va fi întărită, obiectivul fiind o fuziune între cele două partide, a declarat, vineri, copreşedintele Dacian Cioloş, care a anunţat activarea a două noi structuri de coordonare - Comitetul executiv şi Comisia de integritate.



"Am discutat astăzi o primă evaluare a campaniei prezidenţiale, într-un context mai larg în care Alianţa a trecut prin două campanii şi am tras învăţăminte care conduc la concluzia că, în perioada imediat următoare, obiectivul este să întărim Alianţa şi să dăm semnalul că Alianţa iese întărită din acest proces. Această alianţă s-a constituit pentru a participa la toate cele patru rânduri de alegeri. Avem în faţă alegerile locale şi alegerile parlamentare şi am decis, am ajuns la concluzia că drumul nostru este împreună, trebuie să continuăm împreună şi trebuie să traducem acest împreună în fapte şi mod de funcţionare concret", a afirmat Cioloş, după şedinţa Comitetului de coordonare a Alianţei USR PLUS.



El a spus că, începând de săptămâna viitoare, vor fi activate şi celelalte structuri ale Alianţei care nu sunt funcţionale.



"Noi în protocolul Alianţei am prevăzut patru structuri de coordonare comună. Comitetul de coordonare, care reuneşte cele două Birouri naţionale ale celor două partide, care s-a întâlnit astăzi, avem o Comisie de politici publice formată din 10 membri, care a fost deja constituită şi care a lucrat deja împreună pentru programul candidatului Dan Barna. În perioada următoare, această Comisie de politici publici va lucra împreună pe pregătirea programului de guvernare şi vom pregăti şi o echipă, i-am spus Guvern din umbră, de fapt este o echipă de oameni cu viziune şi expertiză care vor urmări activitatea Guvernului şi va veni şi cu propuneri, idei", a adăugat Cioloş.



El a precizat că vor fi activate Comisia pentru integritate şi Comitetul executiv al Alianţei, format din şase persoane: un coordonator, un coordonator de campanie, un purtător de cuvânt, un responsabil financiar, un responsabil juridic şi un responsabil cu politici publice.



"Aceste structuri vor fi activate, pentru ca această apropiere a celor două partide care fac parte din Alianţă să aibă loc şi de facto, să începem să lucrăm cât mai mult împreună, să începem să avem cât mai multe poziţii împreună. Prima prioritate este să pregătim candidaţii comuni pentru alegerile locale, dar, în acelaşi timp, să ne pregătim şi pentru eventualele alegeri anticipate. Noi sperăm ca ele să aibă loc în perioada imediat următoare, după alegerile prezidenţiale", a susţinut Dacian Cioloş.



Potrivit preşedintelui PLUS, cele două partide se îndreaptă spre fuziune, dar acest lucru mai durează având în vedere alegerile care urmează. "Spre fuziune mergem de facto, de iure să vedem cât durează. (...) Am vorbit de fuziune, fuziune nu înseamnă doar o decizie juridică sau fuziunea nu are niciun sens dacă noi nu funcţionăm deja împreună şi dacă nu începem să gândim pe aceeaşi direcţie şi acesta este obiectivul de fapt al acestor structuri, aceasta este modalitatea prin care ne putem apropia", a explicat Cioloş.



Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat că mesajul este unul de unitate şi de colaborare.



"Mesajul pe care îl transmitem tuturor colegilor din USR şi din PLUS din ţară este acela că apropierea trebuie să continue, proiectele comune trebuie să se înmulţească, tocmai în perspectiva ofertei de alternativă reală în care credem foarte mult. Alianţa se va întări şi va merge mai departe şi mesajul este de unitate şi de colaborare, un mesaj foarte ferm", a declarat Barna.