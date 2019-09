Dan Barna anunță o nouă guvernare

Foto: captură Antena 3

Noul Birou Naţional al USR, ales în cadrul celui de-al V-lea congres, va duce partidul la guvernare, a declarat duminică preşedintele formaţiunii, Dan Barna.



"În urma rezultatelor alegerilor, avem noul Birou Naţional al USR care va duce USR la guvernare, sunt colegii şi oamenii în care am foarte mare încredere şi alături de care vom câştiga alegerile prezidenţiale şi vom forma acel guvern de care România are foarte mare nevoie", a spus Dan Barna, într-o conferinţă de presă.



Liderul USR a afirmat că alături de el sunt mulţi oameni care vor face parte din viitoarea guvernare a Alianţei USR PLUS, pe care Uniunea i-a mandatat cu încredere şi sprijin "pentru a duce în următorii doi ani acest partid la guvernarea României".



Din Biroul Naţional al USR fac parte vicepreşedinţii: Iulian Bulai, Stelian Ion, Cristina Prună, Nicolae Ştefănuţă, Claudiu Năsui, Cristian Seidler şi Allen Coliban, iar ca membri ai biroului au fost aleşi: Liviu Mălureanu, Andrei Macsut, Remus Mihai Goţiu, Cătălin Drulă, Radu Mihail, Ana Ciceală, Diana Mureşan, Tudor Benga, Ionuţ Stancu, Ionuţ Moşteanu, Dumitru Dobrev, Silvia Dincă, Ştefania Petre, Vlad Botoş, Elek Levente, Cristian Moş şi Teodora Stoian.



Din Comisia Naţională de Arbitraj a USR fac parte Lorin Ursa, Bogdan Burjan, Raluca Rusu, Florin Andrei, Petronela Piticari, Andrei Rigu, Dragoş Moldovan, Cătălin Mihalache, Marius Vulcan, Anca Vasilache, Edmond Vrânceanu.



Comisia Naţională de Cenzori a USR este formată din: Valentin Jalbă, Andrei Lăzărescu şi Mihalik Ingeborg.



"Este o echipă în care am mare încredere. Împreună vom câştiga alegerile prezidenţiale, locale şi vom duce USR la guvernare. Este echipa care va aduce însănătoşirea României şi transformarea într-o ţară din care tinerii să nu mai plece, în care antreprenorii sunt sprijiniţi, în care legea este lege, iar resursele sunt folosite pentru cei care au nevoie. Acea Românie pe care ne-o dorim toţi şi în care putem trăi fericiţi aici, acasă", a declarat Dan Barna, potrivit unui comunicat al USR.



El a anunţat că duminică seara echipa USR PLUS va organiza un miting în Piaţa Libertăţii din Timişoara, pentru a transmite mesajul de schimbare în România, redevenind o ţară în care tinerii vor să trăiască, în care "legea trebuie respectată, impozitele sunt utilizate pentru cei care au nevoie şi nu pentru pensii speciale, o Românie în care antreprenorii şi capitalul privat românesc sunt respectaţi şi sprijiniţi de stat, acea Românie pe care ne-o dorim cu toţii".