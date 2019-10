Dăncilă, despre întâlnirea de taină a liderilor PSD: „Sper să nu fie o nouă mişcare pucistă”

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a declarat, referindu-se la întâlnirea de vineri a mai multor lideri de organizaţii social-democrate, în cadrul căreia s-ar fi cerut schimbarea din funcţia de secretar general al partidului a lui Mihai Fifor, că speră să nu se transforme într-o "mişcare pucistă" care "nu-şi va găsi locul în electoratul PSD".



"Foarte bine, bine ca s-au întâlnit, au discutat, este normal. Mi s-a spus de această întâlnire, am avut şedinţă de Guvern la ora 11.00 şi nu am putut să particip", a declarat Viorica Dăncilă, vineri, întrebată de presă dacă a fost invitată la întâlnirea a 25 de lideri de organizaţii ale PSD, care a avut loc la Parlament.



Referitor la faptul că la întâlnirea şefilor de organizaţii s-ar fi discutat despre faptul că Mihai Fifor nu ar mai trebui să fie menţinut în funcţiile de secretar general al partidului şi de şef al campaniei pentru alegerile prezidenţiale, preşedintele PSD a spus: "Noi am mai avut pucişti în partid, acest lucru trebuie discutat în partid, avem un statut care trebuie respectat, credeţi-mă, nu le face cinste celor care lucrează în spate".



"Eu sper să nu fie o nouă mişcare pucistă, pentru că nu-şi va găsi locul în electoratul PSD ", a completat Dăncilă.