Daniel Băluță, după ce scumpirea călătoriilor STB a picat la vot: Ciprian Ciucu continuă politica nocivă a premierului Bolojan

Daniel Băluță (dreapta) îl acuză pe Ciprian Ciucu (stânga) că duce mai departe "politica nocivă" a premierului Ilie Bolojan. Sursă colaj: Hepta, Agerpres

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză pe edilul șef Ciprian Ciucu de faptul că duce mai departe și "radicalizează" politica de "distrugere a puterii de cumpărare și îngenunchere a Capitalei", promovată de premierul Ilie Bolojan.

Băluță a reacționat pe Facebook, după ce Ciucu a propus în ședința Consiliului Municipal de joi majorarea costului călătoriei STB, însă propunerea nu a putut fi adoptată în condițiile în care consilierii PSD s-au abținut, iar o parte dintre cei de la AUR au votat împotrivă.

Primarul Sectorului 4 spune că, astfel, consilierii municipali "au oprit o nedreptate".

Postarea lui Daniel Băluță, în continuare.

Danien Băluță: Ciucu a încercat să rezolve problemele critice ale orașului pe spinarea bucureștenilor

"O „strategie” cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor.

Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public.

O măsură nedreaptă, care arăta, încă o dată, lipsa de soluții a Primarului General, care a găsit de cuviință să înceapă să “rezolve” problemele critice ale orașului pe spatele bucureștenilor.

Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată.

Cu riscul de a mă repeta, mă opun categoric acestei măsuri profund greșite și nu voi susține niciodată politici care lovesc direct în oamenii vulnerabili.

Daniel Băluță: Vedem în București continuarea și radicalizarea politicii nocive a premierului Bolojan

Pentru că ceea ce vedem astăzi în București nu este un accident, ci este continuarea și radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, o politică ce distruge puterea de cumpărare, prăbușește nivelul de trai și încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala.

NU putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, mai ales atunci când ne referim la nevoi de bază, precum transportul, atâta timp cât salariile angajaților PMB ajung la suma de 15 milioane de euro pe lună.

Și NU, nu putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, atâta timp cât administrațiile PNL care au condus orașul au cheltuit, numai anul trecut, 20 de milioane de euro pe “paranghelii”.

Sper ca bucureștenii să sancționeze astfel de comportamente și să fie atenți, pe viitor, la evaluarea preponderentă a rezultatelor Primarului General, rezultate care lipsesc din portofoliul domniei sale.

În calitate de primar al Sectorului 4 și de președinte al PSD București, voi lupta cu toată puterea mea pentru ca oamenii care trăiesc în acest oraș să nu fie condamnați la sărăcie, la subdezvoltare și mizerie."