Daniel Băluță exclude ca PSD să facă alianță cu AUR: „Rămânem în Opoziție până românii decid altfel”

Daniel Băluță spune că „e imposibil și de neacceptat ca PSD să facă alianță cu AUR”. FOTO: Hepta

Daniel Băluţă, prim-vicepreşedinte PSD, primar al Sectorului 4 și fostul șef de campanie al lui Crin Antonescu, a declarat, referitor la rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, că îi pare foarte rău că a pierdut Crin Antonescu, explicând că „timpul ne-a demonstrat că dorința partidelor de a le explica de fiecare dată românilor ce e mai bine pentru ei a dat greș”. De asemenea, social-democratul a mai adăugat că „e imposibil și de neacceptat ca PSD să facă o alianță cu AUR”.

„Timpul ne-a demonstrat că dorința partidelor de a le explica de fiecare dată românilor ce e mai bine pentru ei a dat greș, de aceea decizia PSD este aceea de a-i îndemna pe oameni să voteze conform propriei conștiințe, pentru că rezultatul pe care l-am văzut duminică a fost unul exponențial pentru dorințele pe care românii le au astăzi. În primul rând, a fost o plăcere și un privilegiu să lucrez alături de domnul Crin Antonescu și îmi pare rău că a pierdut. Nu putem avea decât o singură explicație: astăzi, cetățenii vor altceva, nu au făcut altceva decât să delegitimize coaliția și este normal și firesc să acționăm în concordanță cu voința oamenilor”, a explicat Băluță.

De asemenea, el a mai spus că „are, cu certitudine, o opțiune la vot”, dar că nu o va dezvălui.

„Daniel Băluță, înainte de orice, e un cetățean al României, iar secretul votului e un drept pe care și eu îl am, așa că nu am în momentul acesta disponibiltiatea de a vă spune, dar voi fi prezent la vot pe 18 mai și-i îndemn pe toți românii să voteze. Cu certitudine am o opțiune la vot”, a mai spus el.

„E imposibil și de neacceptat ca PSD să facă alianță cu AUR”

Totodată, a subliniat faptul că e de neacceptat ca PSD să facă o alianță cu AUR.

„Ceea ce e foarte important, și am subliniat lucrul acesta, PSD, inclusiv alianța pe care avut-o până acum cu PNL, e un partid pro-european și euro-atlantic. În ce privește opțiunea mea, ea este una de același gen. Din păcate, astăzi, AUR e un partid izolaționist, iar din punctul meu de vedere e imposibil și de neacceptat să facem o alianță de acest gen. Eu am convingerea că suntem aproape de unanimitate (în PSD) din punctul ăsta de vedere. N-am face altceva decât să demonstrăm românilor că nu înțelegem nimic și că orice dialog și orice formă de colaborare pe această temă nu face altceva decât să transforme PSD într-o grupare de oameni care se agață de putere și nu e normal. Până când românii vor decide să nu mai fie în opoziție. E foarte important pentru politicieni, în general, să înțeleagă că sunt trimiși acolo unde sunt trimiși de oameni. Tot ei decid când să fie în opoziție și când să fie la conducere. Repet, este foarte important pentru PSD să intre în Opoziție. Dați-mi voie să vă spun că lucrul acela îl vom hotărî la momentul potrivit”, a mai adăugat social-democratul.