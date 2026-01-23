Schimb de replici între Băluță și Ciucu pe tema scumpirii biletelor STB: Este absolut inadmisibil cinismul afişat

Sorin Grindeanu, liderul PSD, alături de Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi Ciprian Ciucu, edilul general al Capitalei. Sursa colaj foto: Agerpres

Președintele PSD București şi primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis vineri că se opune creșterilor de tarife pentru transportul în comun și concedierilor în rândul personalului care lucrează în instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București, măsuri anunțate de edilul general, Ciprian Ciucu, potrivit Agerpres. "Este inadmisibil cinismul pe care îl afișează. Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care primarul general dă dovadă cu fiecare zi ce trece", a spus Daniel Băluţă.

Daniel Băluţă îl critică pe Ciprian Ciucu după ce a anunțat scumpirea biletelor STB

"Partidul Social Democrat condamnă cu fermitate maniera cinică și lipsită de viziune a primarului general, Ciprian Ciucu, de a conduce și de a administra Bucureștiul și va veni, în cel mai scurt timp, în perioada imediat următoare, cu un plan concret de regândire a tuturor subvențiilor și a ajutoarelor sociale, precum și cu un set de măsuri clare pentru a redresa situația economică a Capitalei", se arată într-un comunicat de presă remis Agerpres de PSD București.

Daniel Băluță consideră că într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB ar fi "o mare nedreptate la adresa oamenilor".

"Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care primarul general dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile și pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor.

Înțeleg dificultățile financiare pe care Primăria Generală trebuie să le soluționeze, însă nu voi accepta niciodată ca lucrul acesta să se facă doar din pix, fără a vedea cu toții un plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor", a afirmat președintele PSD București.

Acesta a precizat că este absolut inadmisibil "cinismul" pe care îl afișează primarul general la adresa oamenilor suferinzi și a persoanelor cu handicap, care nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani și cărora primarul general 'le spune cu nonșalanță că nici nu vor vedea vreun ban prea curând', pentru că nu are de unde să le achite sumele restante.

"Drept urmare, îl somez public pe primarul general să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete, așa cum ne-au fost anunțate ele în campania electorală, pentru că, în lipsa acestor soluții, încrederea oamenilor a fost înșelată.

Dacă se simte depășit, îi transmit primarului general să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile, să lucrăm împreună la un plan concret de măsuri sustenabile, pe termen mediu și lung, la o lege a Bucureștiului, care să ofere atât protecție pentru categoriile vulnerabile, cât și predictibilitate și generare de resurse pentru dezvoltarea Capitalei", a mai declarat Băluță.

Mesajul lui Ciprian Ciucu pentru Daniel Băluţă, după atacul lansat azi

"Populismul lui Daniel Băluță era de așteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil. Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului.

Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB și pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsidrație în raport cu nevoile reale ale PMB și ale bucureștenilor. Îi transmit că nu mai ține!

Știu că se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe si inventate. Totuși, Bucureștiul are nevoie de formule de finanțare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului.

Înțeleg că lupta electorală începe a doua zi după ce ai pierdut alegerile, chiar dacă le-ai pierdut de pe locul trei. Înțeleg. Totuși, nu cred că aceste declarații belicoase țin drept soluții pentru orașul nostru.

Altfel, da, PSD are un viceprimar în PMB, unul cu atribuții și am plecat de la premisa că își dorește în contiunare o colaborare în Consiliul General, și cu mine, în calitatea de Primar General.

Am spus repetat că îi voi respecata pe primarii de Sector și că intenția mea este să îi ajut. Inclusiv pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Cred că greșește dacă vrea să înceapă o colaborare cu astfel de declarații politicianiste și populiste. Îl voi invita la discuții și îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înțelege. Și dacă consideră că este nevoie și vrea să-și asume alături de mine ceea ce urmează, îl voi invita să negociem transparent un program de reforme pentru București", a transmis Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook-ul PNL Bucureşti.

Marți, primarul general Capitalei, Ciprian Ciucu, afirma că este necesară creșterea prețului pentru călătoriile cu Societatea de Transport București și că urmează să fie închise o serie de instituții publice care "nu mai au niciun fel de rațiune de a exista", dar care cheltuie bani pe chirii și mașini.