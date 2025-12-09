Daniel David, despre măsurile împotriva abandonului şcolar: "Sunt copii care vin la şcoală pentru acea masă caldă"

Daniel David: "Sunt copii care vin la şcoală pentru acea masă caldă" / Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, marţi, la Comisia de educaţie, de la Senat, referitor la acțiunile pentru combaterea abandonului şcolar că "Programul Masă Caldă trebuie să continue, deoarece sunt copii care vin la şcoală pentru acea masă". De asemenea, David a anunțat că, săptămâna viitoare, va prezenta metoda de utilizare a Inteligenței Artificiale pentru mediul preuniversitar.

"Sunt mai multe acțiuni de prevenire a abandonului școlar. Eu, ca psiholog, am încercat să găsesc și oportunități, în orice criză există si oportunități. Am orientat cele două ore suplimentare pe învăţare remedială. Avem mereu probleme la testele Pisa, dar nimeni nu face nimic ca acei copii sa înțeleagă aceste teste", a spus ministrul Educației în privinţa măsurilor luate în zona abandonului şcolar, precizând şi că "Programul Masa Caldă trebuie să continue, deoarece sunt copii care vin la școală pentru această masă caldă".

"Știm că există grupuri vulnerabile, au fost campanii de conștientizare pentru copii şi adolescenţi pentru traficul de persoane", a mai declarat David, care a amintit şi despre un posibil sistem mixt pentru învățământ:

"Nu este o decizie a ministerului cum vedem învățământul rural. Câtă vreme acceptam că fiecare comună are drept de administrație, e imposibil să nu ai clase cu 10 elevi. Poate în România trebuie să fie un sistem mixt", a spus David în comisie, cu referire la faptul că unii elevi pot merge la școală în oraşe mai mari, după exemplul finlandez.

Ministrul Educaţiei a adăugat că a propus două discipline opţionale: "pentru un stil de viață sănătos și o disciplină de autoreglare psihologică. Adolescenții au nevoie să învețe elemente de autocontrol psihologic".

Ordin pentru limitarea timpului acordat temelor

Timpul dedicat temelor pentru acasă se limitează la cel mult 2 ore pe zi, conform unui Ordin semnat de ministrul Educației, Daniel David, şi intrat în vigoare.

Documentul îi obligă pe directori să-i verifice pe învăţători, iar diriginţii să monitorizeze profesorii de la clasă.

Ce prevede Ordinul care stabileşte limite de timp pentru teme

Art. 2. Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează:

(1) Tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei.

(2) Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.

Art. 3. (1) La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

(2) Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră.

(3) Directorul unității de învățământ preuniversitar, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și ia măsuri pentru respectarea prevederilor alin. (1) și (2), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

(4) Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore.

(5) Dirigintele, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și informează directorul unității de învățământ preuniversitar care dispune măsuri în vederea respectării prevederilor alin. (4), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

(6) Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învățare (modul).

Art. 4. (1) În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial.

(2) Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar.

Art. 8. În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectură etc.), adâncirea dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

Art 9. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării/parcurgerii unor activități de învățare/conținuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă.

Art. 10. (1) Anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă.

(2) Directorul, pentru învățământul primar, și dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților", se arată în Ordinul semnat de Daniel David.