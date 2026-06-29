De ce îl propune grupul PACE pe Patriarhul Daniel premier: "E cel mai bun administrator. Ar putea să facă și autostrăzi"

Clement Sava a precizat că propunerea pe care a lansat-o este o soluție alternativă la certurile partidelor politice. FOTO: Agerpres

Senatorul Clement Sava, de la PACE – Întâi România, a explicat la Antena 3 CNN de ce parlamentarii grupului au lansat ideea ca Patriarhul Daniel să ocupe funcția de prim-ministru al României, în contextul blocajului negocierilor de la Palatul Cotroceni. El a precizat că Patriarhul Daniel a dovedit că este "cel mai bun administrator" și că ar putea "să facă și autostrăzi mai bine decât politicienii".

"Eu cred că v-ați săturat și dumneavoastră, și toată România de certurile nesfârșite dintre partide. Pentru a pune capăt acestui blocaj care nu se mai termină, ca să nu ne petrecem și vara aceasta, și următorii doi ani văzând partidele cum se ceartă și cum nu se pot înțelege pentru a debloca situația și pentru a da țării un guvern, am propus o soluție din afara clasei politice. Am mers chiar la Biserica Ortodoxă Română, care este cea mai prețuită instituție de către români. Am luat și un precedent din perioada interbelică. A mai fost o situație în care patriarhul a fost și premier.

Avem dovada că patriarhul e cel mai bun administrator. El a reușit să facă această minunată Catedrală a Neamului, în perioada de pandemie și de criză. Dacă l-am pune, ar putea să facă și autostrăzi mai bine decât politicienii".

Clement Sava a precizat că propunerea pe care a lansat-o este o soluție alternativă la certurile partidelor politice:

"E datoria președintelui să îl desemneze. Eu am făcut o propunere pentru a ieși din această criză permanentă în care fiecare trage de masă până o să rupem și masa, și țara, și o să ne trezim cu toții în junk.

Dacă vreți să găsim o soluție din afara acestei ciorbe reîncălzite în care partidele nu mai reușesc să colaboreze unele cu altele, o găsim. Dacă nu, rămânem încă doi ani și ne supărăm de ce ne ducem în faliment și o să dăm vina unii pe alții".

Senatorul a mai spus că guvernul Patriarhului Daniel s-ar numi "Guvernul Reconstrucției Naționale: "Lumea trebuie să înțeleagă că nu mai putem continua cu acest război româno-român. E nevoie să găsim un proiect de țară și să ne unim între noi".

Întrebat dacă a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, Clement Sava a răspuns:

"Normal că sunt printre susținătorii moțiunii de cenzură. Votând moțiunea am scăpat de guvernul care ducea țara în junk.

Aș vrea ca în Guvernul României să fie ordine precum în Biserica Ortodoxă Română".